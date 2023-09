Tragedia en Los Andes: un papá altagraciense llora a su hijo soldado

Se cumplió una semana del siniestro en el que un camión que transportaba soldados cayó al vacío en la ruta 62, en San Martín de Los Andes. El accidente dejó cuatro muertos y 18 heridos, de los cuales algunos, aún se están recuperando. Los padres de uno de los soldados fallecidos, exigen la destitución de los jefes del regimiento y reclaman que no fue un accidente, sino “negligencia”.

Se trata del Cabo Primero Cristian González, de 29 años; Cabo Juan Martín Román, de 23 años; Soldado Voluntario Oscar Morales, de 21 años; y la Soldado Voluntaria Guadalupe Canuillan, de 19 años. Los familiares de Oscar, Sonia Flandes y Oscar Morales -de Alta Gracia-, quienes piden justicia.

Oscar tenía sólo 21 años y hacía dos que había ingresado al ejército. Su mamá declaró a otro medio que desde el Ejército ya sabían que su hijo había fallecido y de «daban vueltas» hasta que la llamaron a una oficina llena de militares donde le dijeron lo que había sucedido. Por su parte, su papá recalcó la falta de seguridad con la que viajaban los jóvenes.

«Nos dirigimos a la comunidad de San Martín de los Andes y a quien quiera escucharnos. Somos los padres de Oscar Morales, el soldado voluntario que perdió la vida junto a sus tres compañeros, en un camión de carga modelo 75 perteneciente al Ejército Argentino. Las 22 almas que estaban en este camión eran del escalafón más bajo del Ejército; allí no iban ni tenientes, ni coroneles, ni capitanes… Todos estos chicos y chicas estaban cumpliendo órdenes de sus superiores» comienza la sentida misiva que se hizo mediática en las últimas horas.

En la carta, Flandes y Morales apuntan directamente a la jefatura del regimiento: «Por lo tanto, hacemos responsables directos al Jefe del Regimiento de San Martín de los Andes y de ahí para arriba hasta el Ministro de Defensa».

«Quiero alertar a todos los padres que en este momento tienen un hijo dentro del Ejército, que sepan que estos negligentes, corruptos, con su desidia e incompetencia van a volver a matar. Llamo a la reflexión a todos, para que levantemos la voz porque esto debe y tiene que cambiar, que no pase de nuevo esto, que no tengan los padres que llorar a un hijo que fue ahí para cumplir un sueño y ganarse la vida honradamente» continúa.

«Exijo como madre y me tomo el atrevimiento de hablar por las 22 familias que están sufriendo por la irresponsabilidad del Jefe a Cargo del Regimiento 4 de Caballería Teniente Coronel Hernan Javier Chamadoira; que sea inmediatamente destituido de su cargo. Exijo que todos los camiones del Ejército Argentino, que se encuentran totalmente obsoletos, sean sacados de circulación» expresó Flandes.

La mujer también manifiesta que los soldados voluntarios del país, no están sirviendo a la Patria, si no que están siendo utilizados como mano de obra barata para cumplir las tareas de limpieza en los patios y casas de los coroneles, capitanes y altos mandos de los ejércitos: «Poco y nada es la instrucción que se les da, tampoco se los provee de armamento y ropa adecuada para dicha instrucción». «Quiero que sepan que dentro del Regimiento de San Martín de los Andes había camionetas 0 km y dos camiones nuevos que no se usaron en lo que debían usarse. En este caso las camionetas pudieron haber sido usadas para trasladar a los soldados… y seguramente se hubiera evitado esta terrible tragedia» denunció.

«No quiero extenderme demasiado, abrazo con todo mi corazón y con todo el dolor que tengo a las 22 familias que están sufriendo. Voy a emplear unas palabras que a menudo usan los militares en sus discursos vacíos: ´Si no se cumple con lo que pido, que Dios y la Patria se los demande´. Posdata: ´Hasta pronto hijo, ¡tu partida me ha dejado el corazón roto en mil pedazos!» concluye la carta.

En estos momentos, Oscar Morales se encuentra en el lugar del hecho, buscando junto a Sonia, alguna explicación y un poco de justicia.

Foto portada: La Montaña