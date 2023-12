Transporte: «Desde la pandemia, los empresarios los tienen de rehenes tanto a los usuarios como a los trabajadores»

«Ayer cerramos paritaria del 2023, con un acumulativo del 173% que creemos que ha sido poco. Y no sabemos que va a suceder. Y tenemos los compañeros en mala situación en un estado de incertidumbre. En marzo veremos si fue bueno el arreglo o no» comenzó Pablo Miralles, delegado de AOITA.

«No tenemos previsibilidad sobre los subsidios. Hoy estamos mirando a ciegas prácticamente. Cómo venimos desde la pandemia, con unidades deterioradas. Nos tienen de rehenes tanto a los usuarios como a los trabajadores. Los usuarios lo perciben todos los días, a veces no llegan ni a destino. Estamos parados sobre nada». Con respecto a los retiros voluntarios, dijo: «Yo creo que en la pandemia se fueron muchos compañeros, pienso que menos trabajadores y menos servicios de los que ya hay, no pueden haber. Esperemos que no llegue a eso. Antes de la pandemia teníamos un coche cada 7-8 minutos, hoy tenemso uno cada 15″.

Con respecto al actual Secretario de Transporte provincial, quien tendría proyección a nivel nacional. «En el 2019, cuando ganó Fernández, el Ministro era Walter Saieg y pensamos que nos iba a ir bien porque era cordobés y nunca nos atendió. Con el actual, Moretta hemos tenido un buen diálogo y esperemos que siga así. En Córdoba todavía no sabemos quien va a estar ocupando ese cargo a nivel provincial, no hay nadie definido, en la última negociación no participó».

En relación a la diferencia de precios de los boletos en Córdoba y Buenos Aires, opinó: «La diferencia en el boleto es mucha, pareciera que el interior no existiera, el CABA y el AMBA tienen un 80% de subsidios y el resto el 20. Esperemos que el nuevo secretario de transporte, que es cordobés revea esta situación, que haya equidad».

«En cada negociación luego quedamos abajo. No hay previsibilidad. Hoy la canasta básica está en más de $400 mil y hay compañeros que todavía no llegan a ese monto, en las categorías más bajas. Pero tratamos de hacer lo mejor, más allá de no saber que sucederá desde el domingo en adelante» especificó el sindicalista sobre la situación económica de los choferes.

Miralles contó que la situación es diferente con los choferes de los urbanos de cada localidad, que a algunos no se les llega a abonar el aumento y por ello se desconoce si habrá una nueva medida en los próximos días: «Se va a seguir esta lucha hasta que cada municipio se haga cargo de lo que corresponde».