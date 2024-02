Tras la polémica frase de Dillom en el Cosquín Rock, Andrés Calamaro salió a apoyarlo

Continúan las polémicas del pasado fin de semana, y si, seguimos hablando de la última edición del Cosquín Rock. Quién está en la mira ahora de las redes sociales es Dylan León Masa, más conocido por su nombre artístico Dillom, quien durante su presentación en el festival cordobés realizó un comentario polémico. En medio de su show, además de las canciones propias que eligió para interpretar, sumó un cover de “Sr. Cobranza”, la reconocida canción de Las manos de Filippi que utilizó para marcar su postura política sobre el gobierno libertario. “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”, arremetió.

Tal y como era de esperar, este momento se hizo viral y miles de comentarios a favor y en contra comenzaron a aparecer. Sin embargo, varios artistas salieron en defensa del joven, entre ellos Andrés Calamaro, quien lo calificó como “el mejor artista actual” y defendió su libertad de expresión.

El rockero salió a expresarse a través de la red social X (Twitter), donde dijo que “Dillom es el mejor artista actual y el mejor como persona. Es Hip Hop y Rock, tiene que decir lo que quiera, gusta y ofender. Además tiene 22 años. Tiene que decir lo que quiera sin pensar, dejar que salga lo que sea”.

Haciendo referencia a sus palabras, remarcó: “Sabemos que ofender al gobierno no es un verdadero acto de rebeldía; los músicos de rock no molestaron ni a las fuerzas armadas, los que recibimos maltratos éramos del público y llegábamos en colectivo. Pero Dillom tiene mucho contenido estético, conceptual y filosófico. De Rock”, para luego aclarar: “El Rock absorbe y ofrece: al blues, al reggae, al pop, al rollo latino y al hip hop. Beastie Boys y RUN DMC fueron hace 40 años, Nadie tiene que demostrar al público lo que es… Al público de rock se lo chamullan fácil con actitud rockera, hablando mal y haciendo música blanda”.

Respecto de ese primer posteo en que lo reconocía como el mejor artista actual, explicaría: “Si no es el mejor es el segundo mejor, pero no hay ninguna diferencia. No tiene importancia, hay que querer admirar a los artistas, el respeto se da por entendido entre personas decentes. El segundo detrás de… Raúl Barboza, Mono Fontana, Trueno?”.

Aunque se pensó que la defensa de Calamaro quedaría allí, momentos más tarde, el artista volvió a expresarse a favor del rapero: “No finjamos que nos importa quién gana las elecciones, si mataron a John Lennon o quien ganó anoche la super bowl de Taylor Pfizer ni a cuánto sube el boleto de colectivo”, para luego destacar: “Importa el sexo, las novelas, la música y el cine. Las cosas que hacen más soportable la vida”.