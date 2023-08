Tras los rumores de divorcio, Britney Spears rompió el silencio

En los últimos días, comenzaron a surgir diferentes rumores de que Sam Asghari le habría pedido el divorcio a Britney Spears, tras 14 meses de matrimonio. Y los rumores fueron confirmados. A partir de esta situación, todos esperaban las palabras al respecto de la Princesa del Pop, quien finalmente se manifestó a través de sus redes sociales.

“Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendido pero… ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente! ¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco!!!”, comienza el mensaje de la cantante que publicó en su cuenta de Instagram.

Acompañado de este texto, la artista publicó un video en el que aparece bailando la canción If de Janet Jackson en un espacio de su mansión. “¡¡¡He estado jugando fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!! ¡Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero alguna razón por la que siempre he tenido que ocultar mis debilidades! ¡¡¡Si no fuera el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me arreglaran!!! ¡Pero eso es cuando más necesitaba a la familia! Se supone que debes ser amado incondicionalmente”, continúa el mensaje.

“¡No bajo condiciones! ¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante maldita bien! ¡De todos modos, ten un buen día y no te olvides de sonreír!”, finaliza el posteo.

Cabe recordar que la ahora ex pareja se había casado el 9 de junio del 2022, y su ceremonia contó con un gran grupo de invitados en los que estaban incluidas Selena Gómez, Drew Barrymore, Paris Hilton y la Reina del Pop: Madonna. Al parecer, el modelo israelí habría querido terminar la relación tras enterarse de una infidelidad por parte de la cantante.