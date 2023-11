Tras ser atacada por expresar su posición política, Paulina Cocina hizo un fuerte descargo

Paulina Cocina se hizo mundialmente famosa tras compartir contenido sobre gastronomía en redes sociales. Sin embargo, a pocos días del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, la cocinera dio su postura tras confirmar que votará por el candidato de Unión por la Patria. A partir de esta declaración, no dudaron en caer las críticas por parte de los usuarios, pero ella no se quedó callada y decidió hacer un fuerte descargo.

Toda esta situación comenzó cuando Carolina Puga (su verdadero nombre) hizo un posteo de política en sus historias de Instagram: “Para votar a Massa no tenés que ser peronista, ni amar a Cristina, ni estar conforme con la economía actual. Tenés que estar a favor de la democracia. De la salud y la educación pública. Reconocer que la tierra es redonda, que el cambio climático existe y que hubo una dictadura cívico-militar a la que no queremos volver nunca más”, se podía leer en la imagen.

A los pocos minutos, las críticas comenzaron a caer y como era de esperar, la influencer eliminó el posteo. Pero lejos de quedarse callada, la gastronómica decidió dar un contundente mensaje a los haters: “Queridos, hace una hora compartí un posteo de política (de otra cuenta, no mío) con el que coincido. Lo bajé porque la cantidad de odio que recibí de alguna gente fue muy grande”, explicó.

“Los que tenemos cuentas grandes muchas veces elegimos no hablar, no por ‘los seguidores’ o por ‘los canjes’, sino porque la violencia que circula es muy muy dura. Yo sé que a algunos no les gusta que hable de política en esta cuenta, pero a mí a veces me pinta, no tienen nada de malo”, aseguró.

Seguidamente, la youtuber remarcó: “No me gusta subestimarlos. No creo que sean enemigos ni tontos si no votan como yo. Soy consciente de que la situación de mi país es difícil y que cada uno hace con su voto lo que puede y lo que quiere”.

Antes de dar por terminada la publicación, Carolina anunció quién será su candidato en el balotaje: “Quería contarles que el domingo voy a votar a Massa, tengo mil motivos, mis dos más importantes: no apoyo (ni apoyaré) a quienes defienden públicamente la dictadura, y (uno del que se habla poco) me preocupa mucho tener un presidente que cree que el cambio climático no existe”.

“No tiene nada de malo contar esto, no es nada tremendo, es la postura de muchísima gente y la mía. Es válido no compartirla, es válido tenerla”, cerró.