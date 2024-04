Tras ser reemplazado por el Pollo Álvarez en La Jaula de la Moda, Horacio Cabak hizo un fuerte descargo

Este martes, finalmente se confirmó que Joaquín “El Pollo” Álvarez será el nuevo conductor de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), en reemplazo de Horacio Cabak, quien estuvo al frente del ciclo durante más de una década. “Me acabo de enterar viendo Intrusos. ¡Gracias!”, escribió Cabak, irónico, en su cuenta de Twitter días atrás, cuando supo de su desvinculación a través de los medios.

Sin embargo, el ex modelo no se tomó bien la decisión, ya que volvió a utilizar la misma red social para disparar contra la producción del programa y un periodista que difundió algo que no sería cierto. “NO MIENTAN MAS. Aprovecho el anuncio del Pollo como nuevo conductor de La Jaula de la Moda para aclarar las constantes mentiras. En este caso de Bertero y compañía, formuladas en un programa producido por el mismo equipo que hace La Jaula… Y con el que trabajé hasta diciembre y que SABEN QUE ESTÁN MINTIENDO”, dijo refiriéndose a un panelista de Mañanísima (El Trece), quien había asegurado que “Cabak le había dicho a Marina Calabró que él renunció al programa”.

Luego, el conductor pasó a detallar la situación con el programa. “No tengo contrato desde el 31/12. Mis contratos SIEMPRE terminaban en diciembre y se volvían a firmar en marzo / abril (nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos aseguraban continuidad laboral). Mi contrato era con el canal, no con la productora”, comenzó diciendo para luego puntualizar que “nunca renuncié, NUNCA” y que “nunca firmé exclusividad, nunca me la pagaron”, en relación a su trabajo en la señal La Nación +.

“Negocié con LN+ para seguir con La Jaula. El canal estaba al tanto. Desde febrero tengo contrato con LN+. Tanto en febrero como en marzo el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de La Jaula”, dijo en ese sentido.

“Me comunicaron la decisión por WhatsApp, cuarenta minutos después de que lo anuncien en Intrusos”, dijo en cuanto a su desvinculación del programa que condujo por más de diez temporadas. “Los únicos que me llamaron fueron Hernán Drago y el Pollo Álvarez”, agregó. Y volvió a cargar contra el panelista de Mañanísima: “Bertero, qué poco código tenés para meter a mi compañera de trabajo Marina Calabró en el medio para justificar una mentira”.

Por último, cerró con un consejo para el flamante conductor de La Jaula de la Moda. “Éxitos, Pollo, pero ojo… mucho ojo… Los ‘amigos’ no son tan ‘amigos’… Y los ‘códigos’ fueron inventados para romperse”, le advirtió a su reemplazante.