Tras su salida de Gran Hermano, Flavio Mendoza le tiene preparada una propuesta laboral a Furia

Pese a estar en el exterior, Flavio Mendoza no se desconecta ni un instante de lo que sucede en Argentina. El reconocido artista, que ahora está de viaje por China, sigue de cerca los eventos locales y sobre todo, los del popular reality show Gran Hermano (Telefe). Tras la eliminación de Furia, desde una distancia de 18.887 kilómetros, el coreógrafo hizo una convocatoria especial a sus seguidores.

“#FuriaGH, ¿estás lista para mi nuevo show?”, escribió el coreógrafo y bailarín profesional en la plataforma X (Twitter). Más tarde, el productor artístico comentó que se encontraba en China “firmando unos contratos y comprando cosas para el nuevo show”. Respecto a la deportista de alto rendimiento y su oferta, él añadió: “Podría venir bien para algo del show”.

El comentario por parte de Mendoza causó un gran revuelo en las redes sociales, en especial por parte de los fanáticos de Scaglione. Las reacciones no se hicieron esperar, por lo que la sección de comentarios estalló al poco tiempo. “Nace una nueva estrella del espectáculo”; “Ella es show, la va a romper toda. Es nuestra Gran Hermana”; “Esperando en primera fila”; “Ya quiero verlos juntos”, fueron algunas de las frases que resaltaron en las redes sociales.

Hay que recordar que Flavio construyó una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, en especial, al frente de sus obras teatrales. Stravaganza y sus diferentes versiones: Stravaganza Water in Art, Stravaganza Estados del Tiempo, Stravaganza Tango, fueron algunos de los tantos proyectos que encaró y obtuvo un gran éxito. Incluso tuvo su despliegue a nivel internacional, el cual comenzó a mediados del año pasado luego de varias funciones de despedida en el país.

Aquel espectáculo monumental que Flavio llevó a cabo por más de una década logró marcar un antes y después en el rubro por integrar todas las formas contemporáneas del teatro, como danza, acrobacia, canto, actuación y humor, junto con una innovadora fusión musical de ritmos vanguardistas. Pero eso no es todo, ya que también se valió de las nuevas tecnologías y la participación de más de 40 artistas para realizar la puesta en escena. A través de los escenarios del Pasado, el Presente y el Futuro, el coreógrafo supo narrar una emotiva historia de amor que logró cautivar a la audiencia en todas sus versiones.

Por su parte, fiel a su conflictiva personalidad, la flamante eliminada no hizo una despedida tranquila el último fin de semana. Luego de que Santiago del Moro mostrara el contenido del sobre negro, la doble de riesgo dejó su lugar en el sillón, agarró sus cosas y se dirigió a la puerta. Pero no faltaron los insultos esa noche, en especial para Bautista, Nicolás y Martín.

“Ustedes ni me saluden, asquerosos. Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mierda de siempre”, lanzó sin filtro, mientras que a Emmanuel lo llenó de palabras de aliento en lo que le queda dentro de la competencia. Una vez más, se dirigió a Los Bros y deslizó: “Gracias por ser unos falsos fallutos”.

Mientras se reunían en el patio para darle un último adiós, la mujer regresó y tomó a Cariños, el venado decorativo que la acompañó en su aislamiento. Al dar sus primeros pasos por la pasarela, lanzó: “No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”. Finalmente, se dirigió a la puerta principal que iba a llevarla al exterior, lo cual no pensaba que iba a llegar tan rápido.