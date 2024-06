Tras su separación de Piqué, Shakira abrió su corazón y habló de su vida amorosa

El anuncio de la separación de Shakira y Gerard Piqué el 4 de junio de 2022 marcó el final de una de las relaciones más mediáticas en el ámbito de las celebridades. La pareja, que se conoció en 2010 durante el rodaje del videoclip de Waka Waka – la canción oficial del Mundial Sudáfrica 2010 que la colombiana interpretó y en el que la España de Piqué se quedó con el título –, terminó su relación luego de 12 años, dos hijos en común y entre especulaciones de una relación del ahora exfutbolista con Clara Chía.

Sin embargo, este 2024 arrancó con una serie de sorpresas y cambios en su vida profesional y personal, conquistando a todo su público internacional con nuevas ideas. La barranquillera anunció una gira mundial, además de estrenar su álbum Las mujeres ya no lloran, donde recopiló todos los éxitos del último año.

Esta faceta de la colombiana cautivó a millones de personas, quienes estuvieron al pendiente de las fechas de sus conciertos, las colaboraciones de sus temas y las entrevistas que concedió a medios internacionales. Cada una de sus declaraciones hizo eco, llamando la atención de quienes quisieron conocer más de su proceso personal.

Shakira dialogó con la revista Rolling Stone, donde la artista abrió su corazón y expuso sus tristezas, sus lados más amorosos y sus aprendizajes, alcanzados a lo largo del último año. La cantante abrió su corazón y plasmó lo que cargaba internamente, tocando temas como su ruptura con Gerard Piqué, los artistas que la apoyaron en su crisis y los planes a futuro en escenarios amorosos.

Uno de los puntos que más desató reacciones entre los lectores fue el de las ilusiones sentimentales de la artista, precisamente por la ola de noticias que rodearon su realidad, enfocándose en supuestos romances con famosos como Lewis Hamilton, Tom Cruise y Jimmy Butler.

En la entrevista, a Shakira le preguntaron por estos vínculos personales y no dudó en sincerarse, aclarando cómo era que veía cada historia. La celebridad mencionó que su presente no estaba para esos temas, ya que no había espacio para otro relato de este tipo.

“No estoy pensando en eso… ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento? (…) Qué quieres que te diga, me gustan los hombres”, respondió.

No obstante, la intérprete fue contundente con el gusto y atracción que sentía por los hombres, señalando que ese era el verdadero problema de todo. Allí fue cuando indicó que para tener una relación, primero, debía ver cómo se encontraban sus hijos, Milan y Sasha, pues quería que estuvieran preparados y en condiciones para conocer a alguien de esta manera.

“Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme [los hombres], pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”, aclaró.

Además, Shakira comentó sobre el “infierno” que atravesó cuando vivió esta desilusión amorosa, sometiéndose a una época compleja y difícil: “El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar”, contó.

Como si no fuera suficiente, explicó lo que sentía en su pecho cada vez que el tema estaba presente en su día a día. La cantante fue precisa en que la invadió una serie de emociones fuertes, al punto de transmitir eso en su físico: “Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. Y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí”, concluyó.