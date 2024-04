Tras terminar con Flor Vigna: ¿Luciano Castro tiene nueva pareja?

Luciano Castro y Flor Vigna culminaron su relación tras dos años juntos. Ante ello, comenzaron a surgir diferentes escándalos entre su expareja y exesposa. Y parece que el actor hizo borrón y cuenta nueva, ya que lo vieron de la mano de una mujer a dos meses de haber terminado su relación con la cantante.

“Me contaron que a Luciano lo vieron en el estacionamiento de Paseo La Plaza de la mano con una chica morocha. El único dato que tengo es que es morocha”, dijeron los conductores de Socios del Espectáculo (El Trece).

Por otro lado, a dos meses de haberle puesto un punto final a su relación, Vigna y Castro se reencontraron. Aunque no estaban hablando ni viéndose, hubo un motivo que los obligó a estar cara cara una vez más.

“Ellos tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al sur”, comenzó contando Fernanda Iglesias.

Y añadió: “Este miércoles, Luciano fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”.

Además, dio detalles de la reacción de ambos al reencontrarse: “Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada. Y después de todo ese momento terrible que vivió Flor Vigna, se fue a tatuar”.

“Se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”, concluyó Iglesias respecto a la drástica decisión que tomó la cantante.