Triunfazo de Consenso Córdoba: Ignacio Sala sigue en la conducción del PRO en Santa María y Ricardo González ganó en Alta Gracia

Sin grandes sorpresas y con números definitivos a confirmar, los afiliados del Pro ratificaron al Presidente actual y Jefe Comunal de La Paisanita como autoridad Departamental por más del 70% de los sufragios. El Concejal Ricardo González presidirá el flamante circuito de Alta Gracia. Nelly Morales solo pudo imponerse en su comuna, Los Aromos mientras que en Malagueño, Anisacate, Los Cedros ganó Consenso Córdoba. El Presidente del PRO Córdoba y Laura Rodríguez Machado, autoridad nacional presentes en el búnker del oficialismo.

Mientras se esperan los números definitivos y los conteos de cada circuito, ya se confirmó que Ignacio Sala sigue en la conducción de PRO Santa María luego de la polémica interna con su par de Villa Los Aromos, Nelly Morales, que tuvo su final hoy, con el día electoral.

Con una buena afluencia de electores, que superó el 60% y con distintas sedes de votación, se eligieron además las autoridades de nuevos circuitos, Anisacate, Los Aromos, Los Cedros, Malagueño y Alta Gracia, donde Ricardo González, Concejal del Bloque Alta Gracia Crece logró ganarle la Presidencia a Sandra Valdez. Las listas de Alternativa Pro habrían fracasado en el intento en cada circuito, con la sola excepción de Villa Los Aromos, Comuna liderada por la propia Nelly Morales

Fueron llamados a votar casi 1000 afiliados en todo el territorio y, como era de esperarse, no faltaron las polémicas en toda la campaña.

A finales de 2020, el PRO Provincial logró un inesperado acuerdo y logró sortear la interna. Sin embargo en dos Departamentos eso no se logró y pese a la unidad general, hubo hoy elecciones para definir autoridades: Colón y Santa María.

Hasta este 7 de marzo, en nuestra región solo había una Junta con representación formal, la Departamental, encabezada por el Jefe Comunal de La Paisanita, Ignacio Sala.

La Jefa Comunal de Villa Los Aromos y ex Diputada Provincial Nélida Morales, ya había decidido desde hace más de un año que no acompañaría la reelección de Ignacio Sala como autoridad. Y logró nuclear a varios disidentes en todo el territorio para tratar de arrebatarle el cargo.

Pese a varias reuniones durante el verano, en su mayoría en modalidad pandemia por zoom, no hubo acuerdo por una serie de desidias e incompatibilidades irremontables.

Los opositores acusan a los otros de autoritarios y deprolijos, mientras que los oficialistas acusan a los contrincantes de carecer de falta de voluntad de diálogo y consenso y además de “peronistas”.

En cuanto a Alta Gracia, quien encabeza la lista “oficialista” es el Concejal y abogado Ricardo González, edil del Bloque de Alta Gracia Crece.

Sandra Valdez, ex integrante fiel del grupo de Sala y González fue por el cargo, acompañada de otros ex amigos. Valdez había sido nombrada ya Presidenta de la Junta Local, pero luego se discutió la validez de ese nombramiento y todo quedó en la nada.

Entre los circuitos más complejos, Malagueño, donde la pelea ya se había dado en víspera de las elecciones provinciales de 2019 entre el (ahora) Concejal Lucas Bettiol y Federico García. Allí María Soledad Agüero Molina trató de sacarle el liderazgo al edil pero Bettiol ganó con amplio margen.

Son varios los circuitos en los que solo se presentó un sector, muchos de los cuales por falta de trayecto del propio partido, y el resultado por lo tanto ya sería asegurado.

Morales, Dellarossa y el fin de la amistad con Valdez

La conformación de las dos listas tuvo varios condimentos que amistades, traiciones, rencores que hasta rozaron a la dirigencia Provincial.

La candidata a Presidir el Circuito Alta Gracia, Sandra Valdez fue una de las “fundadoras” del PRO local, en la época en la que Martín Avila se postuló para Intendente de Alta Gracia. Con la llegada de Sala en el panorama regional, Valdez se alejó de Ávila y con varios escándalos y peleas, para acompañar a Sala y a su conducción.

Luego de meses de silencio y de alejamiento de la política, Valdez abandonó oficialmente el grupo que integran además Cantarini, González, Flamand, Gabriela Papp y los hermanos Guardabassi, entre otros y empezó una campaña para disputarles el poder, sacando además, varios trapitos al sol. Y, pese a los cruces anteriores, Martín Ávila, además, habría apoyado las listas impulsadas por Morales y Valdez para destronar a Sala.

En cuanto a Nellý Morales, el junio de 2019 se consagró como Presidenta Comunal de Villa Los Aromos, en un día electoral que la vio acompañada por quienes, según aseguran, habrían apoyado desde un principio a su candidatura y habrían trabajado en la logística de las elecciones: Sala, Cantarini y demás. Esa noche triunfal, la Senadora y autoridad del PRO Nacional, Laura Rodríguez Machado, se llegó hasta Los Aromos para festejar con Morales.

Hoy, el panorama cambió ya que la ex diputada y candidata de Alternativa 22 aseguró a los medios desconocer a toda autoridad Provincial y, en referencia particular a Machado.

La contienda local de hecho no estuvo ajena a la influencia de la interna provincial, y los roces con Pedro Dellarossa, Intendente de Marcos Juárez, quien pretendía en un momento presidir el PRO provincial. Ignacio Sala, hace unas semanas atrás, confirmó cierto malestar en la dirigencia, con respecto a cierta participación de Dellarossa, Intendente de Marcos Juarez, en las contiendas locales:

“Como se lo dije a él, personalmente lo puedo decir en este medio. Los únicos dos lugares donde no se logró la unidad son dónde interfirió Pedro Dellarossa: Colón y Santa María.”

Recordando que toda la comitiva del PRO local había viajado en 2018 hacia Marcos Juárez para ayudar en las elecciones municipales, la foto de esta mañana en la que Dellarossa aparece desayunando con Morales en un bar de Alta Gracia, suena a provocación y polémica que, sin duda, traerá consecuencias.

La postergación

La fecha establecida para la interna era el 21 de febrero, hasta que la Junta Electoral de forma sorpresiva anunciara su suspensión, desatando todo tipo de polémica, especulación y teorías complotistas.

En esa resolución, la Junta sostuvo “la necesidad de contar con criterio expedido por el COE” en uno de los dos únicos departamentos que no llegaron a acuerdos internos: el otro caso es el de Colón, donde Gabriel Frizza y Eduardo “Gato” Romero se disputan el poder en el partido amarillo.

Asimismo, al día siguiente llegó una nota del órgano provincial firmada por su titular, Juan Ledesma, donde se autorizaba la votación. En el escrito dirigido al titular de la Junta Electoral, César Succo, el COE afirmaba: “El protocolo en los términos que fue presentado cumple con las normas de bioseguridad estipuladas por el Centro de Operaciones de Emergencia, y que dentro de sus facultades dispone la aprobación del mentado instrumento“.

De todas maneras, lo que llamó la atención fue que la nota estaba fechada al 5 de enero, más de un mes antes de que la Junta resolviera suspender la interna por motivos sanitarios.

Esto derivó en el reclamo por parte del oficialismo dirigido por el jefe comunal de La Paisanita. El COE (también con la firma de Ledesma) emitió un segundo comunicado afirmando que hubo un “error involuntario” y la correcta fecha de la autorización era la del 9 de febrero.

Ante esto, desde el oficialismo se “invitó” mediante un escrito a la Junta Electoral a que deje “sin efecto el Acta N.48 de suspensión de las internas” para establecer “efectiva y habilitada la fecha del 21 de febrero de 2021 para los regulares comicios”.

Ese mismo texto agrega que rechaza “todo tipo de acusación vertida en los medios de comunicación que refiera a una participación de nuestra Junta Departamental y/o dirigentes vinculados, en la resolución referida de la Junta Electoral“.