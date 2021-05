“Tyson es un buen tipo, pero inspira respeto”

Marcelo Crudele, nacido en Venezuela, de padres argentinos, reside en Estados Unidos hace 21 años; preparó a grandes campeones del mundo, y en una charla exclusiva con RESUMEN deportivo, nos cuenta cómo es entrenar a pugilistas campeones del mundo, su encuentro con Mike Tyson y mucho más.

“Es una experiencia bonita, excelentes profesionales y seres humanos también.

“La preparación no es fácil, hay que hacer un plan de entrenamiento, no solamente de ir a entrenar al gimnasio, hay que hacer un plan de alimentación, los días que va a entrenar, los días fe descanso, los suplementos, requiere bastante trabajo y consistencia”, inició y continuó: “pero siempre puede haber algún boxeador reacio a los planes de trabajo, pero ahí está el trabajo del entrenador”.

Crudele habló además de aquellos planes de trabajo frustrados que pueden tener algunos boxeadores y la manera en que se supera.

“En algunos casos me ha tocado algún boxeador que se complica con el plan de trabajo que se plantea, pero con una buena charla se van adaptando. Hay que estar muy pendiente de ellos, especialmente el peso, hay muchos pugilistas que fuera de temporada suben diez o quince kilogramos, cuando vienen al gimnasio, se hace un.plan De ocho o nueve semanas, hay que bajarlos, no es fácil, pero hay que trabajar para que lo puedan bajar”.

Hace varios años Marcelo tuvo la posibilidad de compartir gimnasio con el ex campeón de los pesados Mike Tyson.

“Tuve contacto con Mike, en momento mi coach lo estaba preparando físicamente a el, tuve la fortuna de conocerlo, pero menos mal no me tocó hacer de sparrin (risas), me tocó únicamente trabajar solamente en la parte de acondicionamiento. Mike, tiene una presencia, un aura, una energía que realmente intimida, pero cuando lo conoces, es un buen tipo, pero inspira respeto”.

El entrenador, hablo del presente del boxeo de nuestro país y las diferencia con el boxeo internacional: “Hoy en día lo veo que está mejorando, pero lo que veo que es difícil de conseguir son buenos sparring, pero hay muy buenos talentos, por ahi se les complica ir al gimnasio y vivir únicamente del box, por que tienen que tener otro trabajo para sostener a la familia, y ahí pierden concentracion, pero hay muy buenos talentos, y te vuelvo a repetir, hace falta sparring, el guanteo es muy importante para la preparación de un combate, es esencial para venir a pelear a los Estados Unidos”.