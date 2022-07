Ignacio lleva 13 días sin respirador. Recientemente tuvo neumonía, por lo que tuvieron que conectarlo al aparato para que pudiera respirar. Ahora tiene una pequeña bacteria, por lo que se encuentra medicado, y luego de recuperarse lo pasarán a un sala intermedia, pero al tener hecha una traqueotomía, deben cerrarle la herida para que pueda ser trasladado. Los médicos lo diagnosticaron como un paciente en estado vegetativo, ya que no hay respuestas neurológicas a sus comandos. Sin embargo, Florencia comentó algo muy importante: “Al haber estado en coma, siempre mantuvo sus ojos cerrados. Un día entramos a la habitación, lo saludamos y abrió los ojos. Ahora cada vez que entramos y lo saludamos, él abre los ojos y te sigue con la mirada. El golpe en su cabeza fue tan grande que va a llevar un tiempo que mejore, pero responde con parpadeos a nuestras preguntas”.

Con respecto a la causa, la hermana de Ignacio aclaró que aún no se han sentado para hablar de posibles medidas judiciales. “Estamos más encomendados a la recuperación de mi hermano. Nosotros no queremos causarle un mal a nadie, pero hay que pensarlo porque hay actitudes que no gustaron, pero por el momento no tenemos nada decidido”, finalizó.