Un gesto que enamora: Jimena Barón le cumplió el sueño a una fan de Taylor Swift

Taylor Swift dejó una huella muy grande con su pasada por la Argentina. Hemos visto que muchas figuras del mundo del espectáculo han ido a los tres conciertos en el estadio de River Plate, pero en esta oportunidad, podemos decir que un simple gesto puede sacar muchas sonrisas.

Este es el caso de Mía, una joven que estaba vendiendo pulseras en el Planetario cuando el domingo, pasadas las 17 horas, recibió un mensaje de WhatsApp que demoró en responder. Como tenía su celular en la mochila y estaba concentrada en su labor, este trabajo a contrarreloj solamente tenía un objetivo: conseguir el dinero suficiente para pagar una entrada de reventa y ver el último show de Taylor Swift en Buenos Aires.

“Hola Mía, soy La Cobra. ¿Querés venir a ver a Taylor conmigo?”. Ese mensaje lo había mandado nada más ni nada menos que Jimena Barón, pero tanto la cantante como Mía no se conocían. ¿Cómo se dio? La Cobra había recibido dos tickets de regalo para ir al recital de la artista en el estadio de River Plate y quiso invitar a una verdadera fan. “Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital tres horas antes y caer ahí con glitter tipo fan. Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? ¡Tengo una entrada!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) y de inmediato inició una búsqueda virtual.

En esa búsqueda fue donde se encontró con la historia de Mía gracias a otra seguidora, quien le contó a la artista que la joven estaba juntando plata para poder comprar la entrada de reventa. “¿Cómo les explico que me estoy por ir a ver a Taylor con Jimena Barón?”, escribió Mía en medio de un estado de shock, intentando reconstruir la invitación que acababa de recibir. Minutos después, luego de haberle avisado sus planes a su madre y a su novio, la intérprete de La Cobra pasó a buscarla en su vehículo y fueron juntas hacia el estadio. Entraron de la mano, llorando de emoción. Una porque vería en vivo a su ídola de todos los tiempos, y la otra por poder cumplir aquel sueño.

Mía y Jimena disfrutaron tres horas y media del espectáculo de Taylor Swift que estaba pautado para el viernes pero que las condiciones climáticas lo obligaron a pasarlo para el domingo. “A la mañana estaba triste porque veía en el tren a la gente que iba”, contó la joven que tiene un emprendimiento llamado Willow Store, a través del que vende accesorios y “ositos swifties con cardigans”.

Con poca batería en su celular y con la emoción a flor de piel, Mía grabó todo lo que pudo de Taylor Swift sobre el escenario. Incluso intentó reflejar la cercanía que tuvo con su ídola, a apenas unos metros de distancia. “Todavía no caigo. Estaba en shock, no todos los días me pasa”, agregó quien se mostró muy sensible ante la situación.

“Realmente fue la mejor noche de mi vida. Gracias a Jimena que fue un amor, me soportó hablando de Taylor todo el camino, por tenerme en cuenta y cumplirme el sueño”, se sinceró quien no pudo contener las lágrimas por la sorpresa que le dio Barón.

Durante el pasado lunes, Jimena compartió una serie de fotos y videos de aquel concierto en su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje: “Ayer fue el último show de Taylor Swift y mi invitada de honor fue Mia, una Swiftie muy hermosa que se estaba volviendo cabizbaja a la casa porque vendió muchas pulseras pero no fue suficiente para comprar la entrada. Como yo tenía una, la invité y me hizo pasar una noche mucho más especial de lo que hubiera sido si no íbamos juntas. Gracias Agus de Córdoba que apareciste en Twitter a contarme su historia y me pasaste su teléfono. La vida es mucho más linda cuando se comparte, estoy segura de que no nos llevamos nada pero que vinimos a esto, a compartir y ver sonreír. Gracias Mia y gracias a todas las Swifties por tanto cariño y pulseritas, fue una noche realmente mágica”.