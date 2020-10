Un nuevo incendio se inició cerca de Malagueño

Un nuevo incendio se inició al mediodía de este lunes en cercanías a Malagueño, según lo confirmó Diego Concha, director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba.

“Ya hay dos cuarteles de bomberos trabajando en el sector y están reforzando otros en la zona de Río de los Sauces, Huerta Vieja, Río Cuarto”, dijo.

El siniestro se registra en la intersección de avenida Fuerza Aérea, Circunvalación y la autopista Córdoba-Carlos Paz.

Según el relato de un vecino del lugar, fueron dos los frentes activos en la jornada, uno de los cuales fue extinguido.

“Esta mañana, a las 7,30, me llamaron por teléfono avisándome sobre un frente de fuego. Convocamos a los bomberos y lo apagamos. Luego, a las 11,30, me dice mi mujer: ‘mirá la columna de humo’. Las llamas nos rodearon la casa; decí que estaban los vecinos para poder extinguirlo. Ni idea de cómo se inició”, sostuvo.

Trabajos en otros puntos de la provincia

Concha, en otro sentido, precisó que siguen trabajando en focos ya contenidos, como en la zona de Capilla del Monte y la ruta 38. “Hay cuatro cuarteles de bomberos trabajando en el lugar. En la zona de Luyaba, que también es un perímetro contenido, siguen 60 bomberos trabajando en los puntos calientes”, añadió.

“Cruz del Eje, Represa de Morales y Cruz de Caña presentan un incendio muy inestable y con muchos reinicios, así que se sigue trabajando a pesar de las condiciones meteorológicas adversas”, finalizó.

En tanto, bomberos voluntarios de Córdoba trabajan para contener un incendio que se reinició en la zona de Huerta Vieja, a 15 kilómetros de Río de los Sauces.

“Anoche (por este domingo) estuvieron trabajando 50 bomberos. Se logró contener uno de los frentes y en este momento tiene reinicios. Hay otro foco activo que entró dentro de un pinar y ahí están trabajando unos 70 bomberos de varias regionales”, dijo Hugo Delgado, coordinador de la Regional 5.

Departamento Cruz del Eje

Permanece muy inestable un perímetro de 40 km. que comprende a sitios como la represa de Morales y Cruz de Caña, en cercanías a Villa de Soto.

El director de Defensa Civil, Diego Concha, informó este domingo por la noche que no hubo reinicios en la jornada, aunque continúan trabajando 98 bomberos voluntarios de Córdoba y 30 efectivos del Sistema Federal de Manejo de Fuego.

Departamento Río Cuarto

En zona de Río Los Sauces y Huerta Vieja se reiniciaron las llamas dentro de un pinar y unos 70 bomberos trabajan para poder controlarlo.

En tanto que el jefe de bomberos voluntarios de Rio Cuarto, Guillermo Rafti, indicó que el incendio que se había convertido en interfase en Alpa Corral está controlado y en guardia de cenizas.

Departamento San Javier

En Luyaba, el fuego llegó hasta la zona urbana, donde hubo que evacuar a más de 50 vecinos, que ya volvieron a sus casas, provocando daños parciales en viviendas, un taller de carpintería y un automóvil.

“En el lugar la gente estaba muy asustada y preocupada. Permanecerán trabajando durante toda la madrugada 50 bomberos para asegurar el perímetro”, señaló el funcionario provincial.

Amadeo Gaitán, un vecino de la zona que casi pierde toda su casa, luego del susto.

“Volví a mi casa después de un día. Ayer (por este domingo) me despedí dos veces de mi casa. La primera fue cuando el campo del frente explotó. Yo tengo varios años de experiencia como bombero y no me lo esperaba”, dijo.

Su esposa describió la situación como una “película de terror”.

El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y el secretario de Gestión de Riesgo de Córdoba, Claudio Vignetta, recalcaron este domingo que el compromiso del Gobierno provincial es asistir a los damnificados por los incendios.