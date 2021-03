Polémica: Un vecino denuncia que personal de la Caminera le sacó una multa ilegal

Cristián Almada, vecino de la ciudad, hizo pública la situación que le tocó vivir esta mañana mientras se conducía por Ruta 5.

A la altura de Villa del Prado, su camioneta fue interceptada y “hasta allí ningún problema” porque, según el denunciante, tenía todo en regla. “Este oficial, o mejor dicho el ladrón, me pidió apagar las luces y volverlas a encender. Yo me negué y realicé el cambio de luces para que verifique que estaba todo ok. Me hizo orillar y accedí, me dice que tengo las luces apagadas y le dije que no podía ser, mientras buscaba la documentación para entregarle. Yo controlo por lo menos tres veces ese tema antes de salir a la ruta, asi que no podía ser” inició el conductor.

El hombre descendió del vehículo e intentó verificar el mismo lo que el agente de manifestaba, cuando, según denuncia, ocurrió algo insólito. “Me bajo de la camioneta para revisar y al momento al que yo voy hacia adelante para corroborar las luces, este inoperante estafador mete la mano por la ventanilla y las apaga dejando sólo las de posición encendidas”.

“Le reclamé porque el no puede tocar el instrumental del vehículo y me respondió que solo quería revisar. Lamentablemente no tenía con que filmar lo que hizo, uno cree que siendo servidores públicos éstos deben ser honestos pero son tremendos estafadores”, agregó.

Así mismo, el conductor asegura tener pruebas de que salió de su trabajo con las luces encendidas. Capturas de su paso por el peaje, solo algunos minutos antes del control.

“¿Y si no tuviera pruebas cómo me defiendo de estos ladrones?, añadió el hombre a la vez que aseguró que va a hacer la denuncia correspondiente.