Una campaña de moda con cuerpos “reales” con una altagraciense

Catalina Falabella es integrante de O Dis (Observatorio para el cuidado de las personas con discapacidad) y días atrás aceptó participar de una campaña de moda con cuerpos “reales” impulsada por una marca de ropa de Córdoba.

Se trata de Say Mood, que busca romper con estereotipos de belleza canónicos y hasta irreales. En este marco, la joven habló con La 88.9 sobre lo que significó para ella formar parte de las sesiones de fotos para la marca.

“Las chicas me contactaron por Instagram y me dijeron si quería ir a participar de la campaña que se llama ‘Reales’. Invitan a todas las chicas que se anotes. Me pareció muy buena la idea. Lo que tratan de mostrar son cuerpos reales, no cuerpos perfectos o hegemónicos”, destacó y agregó:“La pasé muy bien. Después me volvieron a llamar para hacer una producción de fotos para la nueva temporada de invierno. Me encanta. Lo hice con una chica que tiene Síndrome de Down. Me encanta que se muestre, que se vea y no sea solamente cuerpos perfectos”.

La chica, de 23 años, comentó que se sintió discriminada una vez al sacar el carnet de conducir en la ciudad: “Yo nunca me sentí como si fuera una persona ‘no normal”.

“Yo nací así, entonces crecí muy normalizada. Siento que no me sobreprotegieron ni mi familia ni mis amigas ni nadie. Me vieron como alguien normal, como tiene que ser”, resaltó.

“Está bueno que sea viral par que todas las chicas se animen y se muestre la inclusión, la discapacidad. Creo que fue una gran propuesta por parte de la marca y espero que más marcas hagan lo mismo para que se muestre”, agregó sobre la campaña.