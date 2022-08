Una decisión extrema: vende su pierna ortopédica para poder subsistir

En el año 2014 y mientras manejaba una motocicleta por ruta nacional 6, a la altura de Hernando, Jesús Méndez sufrió un accidente de tránsito que le cambió la vida para siempre.

Este vecino de Villa Oviedo fue embestido por un vehículo Torino que, con el paragolpe, le cortó el empeine del pie a la altura del tobillo y con la óptica, alcanzó parte de la rodilla. Eso, a futuro, le produjo una infección y debieron amputarle la pierna.

Hoy, ocho años después y en un estado de desesperación por su situación económica, Jesús tomó una decisión extrema: vender lo único que le queda, su pierna ortopédica.

«Yo trabajaba en albañilería y ese día iba a empezar a trabajar en un tambo. Esto me cambió por completo y hoy vivo de una pensión no contributiva», explicó el hombre, angustiado, en diálogo con RESUMEN.

«La necesidad me llevó a tomar está decisión. He ido a la Municipalidad, tengo un pedido de mejora habitacional y todavía no he recibido ninguna respuesta. Ya vendí el tele, la heladera, no me queda más nada», dijo.

Jesus vive junto a su esposa de 51 años en una precaria vivienda de calle Lima. A quienes puedan ayudarlo, comunicarse al 3518148269.