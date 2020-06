Una nueva estrella en la carrera de Matías Cuffa

El equipo italiano comandado por Matías Cuffa llevaba 7 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor y faltando 10 fechas para finalizar el campeonato. En aquel momento fue cuando explotó la pandemia y el fútbol se suspendió, Finalmente las autoridades del fútbol italiano decidieron otorgarle el ascenso a los primeros equipos de cada zona.

Esta nueva estrella se le suma a la gran trayectoria del deportista, pero esta vez en su rol como entrenador, anteriormente había logrado ascensos como jugador, en el equipo que actualmente dirige, “Estoy sumamente agradecido a los dirigentes que me eligieron para este proyecto, feliz de haber conseguido el ascenso como entrenador, más adelante me sentare a charlar con los dirigentes para definir mi futuro cercano”, manifestó el técnico a un medio italiano.

La próxima temporada del fútbol italiano aún no tiene fecha establecida ni confirmada de retorno, de igual forma Matías debe arreglar su continuidad en el club,Cuffa es considerado un valuarte del ascenso en el Mantova FC tras su larga carrera llena de éxitos y alegrías,“Seria muy lindo poder continuar en este hermoso club, aquí me aprecian mucho y estoy agradecido a los aficionados y los dirigentes”,finalizó.