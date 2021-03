Luego de la masiva movilización realizada este jueves por las calles de Alta Gracia, exigiendo a las obras sociales un aumento de emergencia de las prestaciones para personas con discapacidad, la titular de la Fundación Espacios, Mónica Torres, habló con La 88.9 sobre el importante número de pacientes que son tratados por esa organización.

Torres estima que unas 1.500 personas con discapacidad son atendidas por la Fundación Espacios en Alta Gracia. “Nuestros pedidos principales de todos los que trabajamos en salud y discapacidad tiene que ver con un arancel que ha quedado en el tiempo. Hoy no nos están abonando ni el mínimo ético las obras sociales. Hemos recibido en todo el 2020 y lo que va del 2021 un 10%, en el mejor de los casos, de aumento. Obviamente la inflación se lo comío hacer rato”.

La presidenta de la organización también destacó el pedido de vacunas: “Nosotros hemos iniciado la actividad presencial porque era una necesidad y una urgencia hacerlo, pero no tenemos vacunados ni al personal que trabaja en salud ni a nuestros pacientes. No fuimos considerados una prioridad salud y discapacidad en ese aspecto. La marcha fue multitudinaria, pero los temas ameritaban que así lo fuera. La gente necesita respuestas del gobierno. Alguien tiene que hacer cargo de esto que nos está pasando hace tiempo”.

Además, remarcó que se hicieron presentaciones ante el intendente Marcos Torres para que oficie como “nexo” con el Gobierno provincial. “Si bien es cierto que esto se arrastra desde hace muchos años, ahora se complicó mucho más, como le pasó a cualquier otro trabajador en estas épocas”, dijo.

“Creo que la calidez y la calidad de lo que se hace en Alta Gracia es indiscutible en el área de discapacidad. Hay un excelente nivel profesional, ético y moral que tenemos los profesionales en esta área. Es un área muy sensible. Nosotros casi no tenemos tiempo. Tenemos que estar dedicados a nuestro trabajo real, que ahora se le ha sumado un trabajo que tampoco tendríamos que estar realizando nosotros, pero bueno, no podemos dejar de hacerlo. Cuando vos entrás a esas casas, empezás a ver realidades que matan al corazón directamente”, ponderó.