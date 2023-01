«Unas 15 mil personas fueron parte del Festival del Valle»

Jorge Merlo, jefe comunal del Valle de Anisacate, habló sobre la octava edición, la segunda como festival, del Festival del Valle.

«Fue una revelación la de los chicos de Santiago del Estero, ´El Embrujo´, que vinieron anteriormente el 9 de julio, estaban de gira por acá y nos gustó. Tenían dos guitarras y un bombo, cantaron a primera hora del domingo, sin embargo no los dejaban bajar» destacó Merlo.

Además detalló que se llegaron al evento, unas 15 mil personas, contabilizando unos 4 mil vecinos del Valle, entre las dos jornadas. Precisamente asistieron 9 mil la primera noche y 6 mil la segunda: «hay que tener en cuenta que es día laborable el lunes, si bien hubo muchos turistas».

«Todos los artistas son de una trayectoria importante, aquellos que los vecinos no pueden ver habitualmente. Disponemos un escenario más bajo, para que esté más cercano a la gente y la entrada con precios populares. Venimos paso a paso, escuchando al vecino siempre. Además estaban a disposición todas las fuerzas vivas por cualquier eventualidad» contó Merlo. Y gregó: «nunca se había llenado la plaza, estaba completa».

«Esta edición cubrió las expectativas de los carros de comidas y los vendedores. La recaudación del cobro de estacionamiento y el uso del baño van para el mantenimiento de la escuela de verano» explicó el mandatario, ante algunas quejas por el cobro del ingreso a los sanitarios.

Con respecto a que piensan para el 2024, adelantó: «la playa de estacionamiento está muy retirada, tenemos que cambiar eso. También me gustaría traer artistas del género del rock y melódicos, pero eso extendería la grilla hasta muy tarde y no me gusta molestar a los vecinos más allá de las 4 de la madrugada. O una segunda opción sería una tercera noche, aunque opino que con dos estamos bien. No hay en Argentina un festival con estos artistas y precios accesibles, tanto de la entrada, como en los carros de comida».

En esta oportunidad, el evento recibió unos 900 mil pesos de ayuda del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba para paliar gastos.

Cambiando de perspectiva y yendo hacia el ámbito político, expresó que no le preocupa sino se modifica la ley por la rereelección, lo que si, es que no pueda terminar sus proyectos u obras. «No me quita el sueño. Si se cambia la ley, es el vecino el que decide. Tengo claro que dejé todo en la comuna y estaré donde deba estar. Si quieren que siga, sigo y sino, habrá alternancia».

«Hay un pedido muy fuerte de varios jefes comunales: los votos son de los jefes comunales. Respondo a la gente no al sistema, primero el vecino. La doctrina del peronismo dice que hay que acercarse al vecino, pero también hay que acercarse al comerciante y al empresario».

Finalmente, el presidente de la Comuna del Valle, aseguró no tener aún su precandidato en caso de no continuar él: «aún no se quien será el que me continúe, estamos hablando con todo el equipo». Y puntualmente sobre Martín Llaryora, dijo: «El candidato a gobernador nunca vino a hablar conmigo».