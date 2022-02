«Vamos a seguir adelante con el rally regional»

Desde hace días se suscita una problemática en el sector que incluye a Villa Los Aromos, La Paisanita, sus autoridades y vecinos.

En comunicación telefónica con el programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, la presidenta comunal de la localidad vecina, dijo: «La gente que se está manifestando no tiene ni idea de cómo será el evento. Vamos a seguir adelante con la organización del mismo y no pasará por el frente de las viviendas. Nadie consultó con las fuentes».

La mandataria explicó que Villa Los Aromos será la anfitriona, que en la escuela se dispondrá un parque de asistencia y que en la zona estará la largada que será, como en otras fechas, un lugar simbólico, ya que los vehículos no tomarán velocidad dentro del sector: «Será un atractivo para los fierreros y además trae beneficios para los comerciantes y feriantes de la villa».

Sobre vecinos que el sábado por la mañana se manifestaron al costado de Ruta 5, mostrando su malestar por la fecha de rally -20 de marzo-, Morales opinó: «Son diez personas y no son de Los Aromos. Siempre son los mismos que protestan. Este rally se hacía antes de que yo viniera a vivir acá, comenzaba en Alta Gracia y pasaba por La Paisanita y Los Aromos». «Por supuesto que pueden marchar o cortar la ruta, pero muestran un gran grado de violencia, crean perfiles falsos en Facebook y escriben a través de ellos» agregó.

«Se manifiestan en contra de todo lo que es progreso, no estamos en contra del medio ambiente. Son movidas político-partidarias. Hay un grupito que está en contra de todo lo que Nely Morales hace: la mayoría de las firmas colectadas no son de vecinos de Los Aromos. Y cuando entregaron la nota en la comuna, yo estaba presente, podrían haber dialogado conmigo frente a frente y no lo hicieron» continuó.

Por otro lado, la funcionaria declaró que tienen muchísimo apoyo por parte del resto de los habitantes de la zona.

La jefa comunal contó también que estaban esperando tener los recorridos armados para exponerlos junto a la ACPUR -organizadora- en una conferencia de prensa ante los medios.

Por su parte, Alfredo Vélez, integrante de la ACPUR, también en el aire de FM 88.9, narró: «Todavía estamos estudiando los caminos. Los Aromos será el epicentro, allí estará la largada y el parque de asistencia».

Vélez detalló que se trata de una carrocería de 60 autos que corren durante nueve fechas por toda la provincia de Córdoba y que Villa Los Aromos será la primera.

«Cada vez que se hace fecha hay movimiento económico y turístico en cada localidad a la que vamos» explicó el organizador. Además no se descarta el paso por el medio de campos privados, sin pasar por viviendas habitadas.

El supuesto recorrido también abarcaba parte de La Paisanita, sin embargo, Ignacio Sala, jefe comunal de la pequeña localidad, aseguró que se negó al trazado debido a que la mayoría de los habitantes no querían el evento en la comuna.