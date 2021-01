Vecinos de Ayres de Anisacate preocupados por las fumigaciones en la zona

Unas 30 familias que viven en Ayres de Anisacate, manifiestan su preocupación por las constantes fumigaciones que se realizan en un campo colindante a la calle que divide a la población y aseguran que nadie se hace cargo al respecto.

Se trata de un loteo relativamente nuevo, unos 300 aproximadamente, en donde hay muchas obras en construcción. Si bien el mismo pertenece a Anisacate, el campo de la polémica parece no estar comprendido dentro de los márgenes de la localidad comandada por Ramón Zalazar y ahí radica el problema.

“Yo me vine a vivir aquí en febrero de 2020, dos meses después empecé a ver que circulaba en mosquito por el costado del loteo, yo estoy a menos de 20 metros de ahí y precisamente esa calle nos separa de ese campo”, contó Viviana, vecina de la zona a RESUMEN a la vez que aseguró que- reconociendo que está prohibido fumigar a menos de 500 metros de una zona poblada- comenzó a preocuparse por la situación y se lo comentó a los vecinos.

Lo que vino después fue el poner en conocimiento de la situación al Municipio y solicitar la presencia de Guardia Urbana en el sector. “Lo que nos dijeron fue que ellos no pueden actuar porque es un campo privado que no está en la jurisdicción de Anisacate y tampoco a la Comuna de Dique Chico”, contó la vecina quien aseguró que por parte del letrado del Municipio, Antonio Hernández, recibió la misma respuesta. “Es una propiedad privada, no podemos decirles que no fumiguen”, le habría manifestado.

Pero lo de ayer fue mucho mas grave. Viviana se encontró con el mosquito a menos de 10 metros de su casa por lo que se comunicó directamente con la Secretaría del Ministerio Agropecuario de la Provincia y consiguió que éstos enviaran un movil policial al sector.

“Estuvo además Matías Cuello, el Secretario de Gobierno de Anisacate y la fumigación se detuvo pero nos dijo que si la pararon fue porque tenían una receta que decía que debían pulverizar a más de 500 metros y no estaban respetando esa instancia pero nos dio a entender que fue por voluntad del dueño del campo y que si ellos querían podían seguir fumigando ya que era zona gris”, agregó indignada la vecina, sosteniendo que no se trató de una solución definitiva y que las fumigaciones pueden continuar.

Ante esto, los vecinos se reunieron para redactar y elevar una nota formal al Municipio de Anisacate, pomiendolo al tanto de la situación que los preocupa y pidiendo por una rápida solución.