Vecinos de calle Cárcano viven entre la inseguridad y los constantes cortes de luz

Vecinos de calle Cárcano y alrededores están verdaderamente “encendidos” por los deficientes trabajos de reconexión de energía eléctrica que desde hace meses vienen realizando en el lugar. Lo que parecía ser la solución a un viejo problema de empalmes “de antaño” que sólo debilitaban el óptimo servicio en la zona, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para mas de uno a raíz de los constantes cortes de luz que ya han provocado la perdida de varios electrodomésticos.

“Ya no sabemos a quien recurrir. Desde que empezaron los trabajos dejan sin luz a toda la cuadra. El jueves fue durante todo el día y a una vecina le hicieron saltar todo y se le quemaron las cosas. No es la primera vez que pasa, hace dos meses nos dejaron sin luz durante dos días cuando anularon la luz subterránea. Y hoy por ejemplo no hay nadie trabajando“, comentó una vecina a RESUMEN.

Como si esto fuera poco, en la mañana del domingo los vecinos se dieron con que se habían robado los postes colocados para la conexión aérea. “Vimos que faltaba algo y se llevaron los postes. Dejaron uno flojo que no pudieron llevarse”, agregaron. Con esto, temen que los trabajos continúen dilatándose, mientras el servicio sigue siendo precario.

La queja también radica en el hecho de que esta polémica empresa contratada por EPEC, habría dejado los medidores sin tapa, con el peligro que eso significa. “El viernes hicieron la conexión y dejaron todo así nomas, acá en la cuadra hay muchos chicos. Es un verdadero peligro”, remarcaron.

Los vecinos se sienten totalmente desprotegidos y exigen que EPEC controle las obras que se están desarrollando. “No sabemos quien es la cara visible de todo esto y hace meses que soportamos los malos trabajaos que hacen. Hasta cuando?”, concluyeron.