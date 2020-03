Vecinos de Villa Parque Santa Ana piden colaboración para la creación de un “Banco de Alimentos”

En tiempos difíciles, la mano solidaria siempre aparece. Es el caso de un grupo de vecinos de Villa Parque Santa Ana quienes llevan adelante la campaña “Ayudemos a ayudar” destinada a contribuir con aquellas personas más perjudicadas con el aislamiento.

“Nos empezamos a escribir por whatsapp con unos amigos y así surgió la idea de esta campaña. Lamentablemente hay gente que no la está pasando bien en estos momentos, que no pueden hacer una changa y debe ser muy difícil no poder darle un plato de comida o una taza de leche a sus hijos“, comenzó explicando José, uno de los impulsores de la idea.

“Mal que mal muchos tenemos un sueldo y podemos llevarla pero hay gente que trabaja el día a día y se complica, entonces la idea es reunir alimentos y armar bolsones para ayudar un poco a estas familias“.

Para colaborar

A todos aquellos que quieran colaborar con alimentos no perecederos, lavandina, desinfectante, etcetera, lo pueden hacer mediante los numeros 3547 675095 (Jose) y 3547 661626 (Yael).

“Nosotros vamos a buscar las cosas para que no tengan que salir de sus casas y las oreamos y desinfectamos. Tomamos todas las medidas de prevención”, culminó el joven.