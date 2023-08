“Venimos inculcando el folklore de generación en generación”

Durante la mañana de este martes, Thiago Ruarte quien es bailarín de folklore, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de “Todo Pasa” en el marco del Día del Folklore, el bailarín comentó sobre lo que fue la gira del Gran Ballet Argentino: “El viernes salimos del aeropuerto de Milán (Italia) y llegamos acá a las 7:20 horas de la mañana del sábado. Recorrimos primero Bélgica, luego Francia, España y Suiza. En casi todos había argentinos, pero no eran bailarines sino que estaban de vacaciones o vivían allá. Mis dos compañeros eran de Anisacate, pero yo era el único bailarín de Alta Gracia; pero el ballet estaba conformado por gente de La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, entre otros”.

“El Gran Ballet Argentino lo que hacía aparte de representar al país, mostrar nuestras culturas porque eran 12 países distintos, donde cada uno mostraba sus tradiciones. A finales del año pasado, una profesora de Anisacate llamada Marcela Lopez me preguntó si quería bailar. Fui a audicionar para el ballet argentino y quedé seleccionado para hacer la gira junto a otras 7 parejas. Gracias al apoyo de toda la gente, pude cubrir los gastos y hacer la gira. Tuvimos varias ayudas. La gira duró 2 meses aproximadamente, donde bailamos tango, media caña, carnavalito, entre otros géneros”, dijo Ruarte.

En cuanto a su historia con la tradición argentina, Thiago mencionó que “bailo desde los 3 años donde me cruzaba a la casa de mi abuela para escuchar música y luego mi mamá me tocaba el bombo y ahí me empezó a gustar mucho el folclore. Un día, me llevó a tomar clases con el profesor Raúl Agustín Godoy y a partir de ahí empecé a formarme como bailarín”.

Cabe destacar que la familia del joven viene inculcando esta rama de la cultura argentina desde que son chicos. Además, Claudia Ceballos, madre de Thiago, mencionó que “el folklore es toda una tradición, ya que lo van pasando de generación en generación”.