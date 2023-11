Volvió Estelita: Jey Mammon adelantó la presencia del personaje en su show de Carlos Paz

En las últimas horas de este martes, Jey Mammon volvió a aparecer en las redes sociales de una manera muy particular. A través de un video, el comediante volvió a ponerse en la piel de Estelita, su personaje más conocido, y recreó con un ping-pong de preguntas y respuestas, un fragmento de la obra que se estará presentando en Villa Carlos Paz durante este verano.

En el audiovisual, se puede observar al músico “entrevistó” al personaje y una vez terminado, la invitó a ser parte de «Enseguida Vuelvo», la obra que se estará presentando en la localidad cordobesa durante la próxima temporada (que está cada vez más cerca).

“¿Un color? Damasco. ¿Un perfume? Guido Záffora. ¿A quién vas a votar en el balotaje? Yo no voto porque no tengo documento. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el ping-pong? ¿Un número? El 64 ¿Un ídolo? Sofía Clerici”, fue el ida y vuelta de preguntas y respuestas cortas entre ambos.

Tras los agradecimientos, Estelita le pide a Jey que no la arrobe en la publicación de Instagram. De manera indirecta, esto se hizo a causa de la cancelación que el conductor recibió luego de que se conociera la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

Después, Mammón le consulta a Estelita sobre su disponibilidad para el verano. “Porque estoy armando algo buenísimo para Carlos Paz y hay algo que para vos, para mí, es ideal”, le explica luego.

Sin embargo, Estelita comienza a reprochar que tiene problemas de audio y no escucha al músico del todo bien. “Se te recepciona espantoso, no se te escucha nada”, dice ella. A lo que Mammón retruca: “Que estoy armando un show para el verano, para Carlos Paz, hay una parte muy linda para vos, que te podrías sumar. Para mí es ideal, hace mucho que no hacés nada”.

“Bueno, habló Jorge Actividad”, responde Estelita, haciendo referencia de forma indirecta al alejamiento de los medios que tuvo que hacer el artista luego de la denuncia de su expareja. “¿Te querés sumar?”, pregunta nuevamente Mammón, antes de que Estelita salga del cuadro asegurando que no escucha nada.

“Bloquealo, bloquealo de todas las redes posibles”, cierra Estelita con ironía y nuevamente en referencia a lo vivido por Jey.