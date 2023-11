“Voy a volver muchas veces más”: la promesa de Taylor Swift en su último show en Argentina

El pasado domingo, Taylor Swift se despidió de la Argentina tras tres espectáculos que fueron el furor, en el estadio de River Plate. La cantante estadounidense se fue del país para continuar su gira, pero los swifties ya esperan ansiosos de que la artista cumpla la promesa que hizo en su último show.

El cierre de las tres presentaciones en el país, como parte de su gira mundial “The Eras Tour” y bajo la producción de DF Entertainment, fue un evento memorable. Taylor, agradecida y emocionada, recibió una ovación inolvidable por parte de los más de 70,000 fanáticos que colmaron el estadio de River.

Antes de finalizar el último concierto, Taylor se tomó un momento para agradecerle a su público y prometer que volverá a la Argentina en futuras ocasiones: “No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes, voy a volver muchas veces más”, declaró la artista en medio de la ovación de sus fans.

Pero eso no fue lo único que se recordará. Otro de los momentos que dio de qué hablar fue durante la interpretación de la canción “We Are Never Ever Getting Back Together”, donde Taylor le pasó el micrófono a uno de sus bailarines para que completara el verso y reemplazó el remate por un contundente “ni a palos”.

La salida de la cantante desde el estadio hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue bastante llamativa. Vistiendo aún el atuendo utilizado en la última parte del espectáculo del domingo – solo se cambió al aeropuerto, optando por un conjunto cómodo compuesto por un jogging y zapatillas – emprendió su viaje alrededor de las 1:40 horas de la madrugada de este lunes.

Taylor Swift dejó la Argentina con la promesa y tres noches que quedarán en el recuerdo, pero ahora la cantante continúa su gira musical y se prepara para sus presentaciones en Brasil.