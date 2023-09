Vuelve el Guerrero de la Montaña, la Cima del Honor

El próximo sábado 2 de septiembre, el Polideportivo Municipal recibirá a lo mejor del Boxeo y las Artes Marciales Mixtas con la tercera edición del Guerrero de la Montaña, la Cima del Honor en su tercera edición.

Declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante IMPACTO PROMOTIONS (Primera Promotora de Boxeo de la Ciudad de Alta Gracia), el evento más importante de lña provincia que reúne a lo mejor del boxeo y las Artes Marciales Mixtas, promete ser de un alto impacto en lo deportivo y en lo organizacional.

El evento contará en el mismo lugar con ring profesional y jaula profesional. Se suma al evento shows programados en los intervalos como cantantes, bandas y bailes coreográficos. También cuenta con buffet para disfrutar bebidas y comidas.

A continuación te dejamos el listado de peleas en cada una de las disciplinas.

Boxeo: Santiago Bravo vs. Nahuel Uñates (Boxeo Profesional) • Gonzalo Monjes vs. Javier Agüero • Joaquín Tisera vs. Gabriel Paganelli • Julián Fernández vs. Leandro Agüero Martín Arce vs. Lucas Leguizamón Ricardo Ruiz vs. Cristian Corzo (Peleas amateurs).

Kick Boxing: Santiago Moya vs Emiliano Carabajal (K1 Profesional cat. hasta 77 Kg.) • Leandro Cejas vs. Franco Farías (Semi Pro cat. hasta 70 Kg) • Matias Adrover vs. Mauro Acuña (Amateur cat. hasta 77 Kg).

MMA: Pablo Caminos vs. Joaquín Ceballos (Profesional cat. hasta 61 Kg.) • David Rodríguez vs. Nicolás Oviedo (Amateur cat. hasta 70 Kg) • Gonzalo Vera vs. Javier Spizzo (Amateur cat. hasta 66 Kg) • Alexander Ñañez vs. Ignacio Vaquel (Amateur cat. hasta 77 Kg.)