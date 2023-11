Vuelve la “cumbia cheta”: Rombai saca una nueva canción con la voz de Camila Rajchman

Rombai anunció una gran sorpresa para todos sus fanáticos. Esa si que no la veíamos venir. Tantas sonrisas y bailes que nos sacaron con sus éxitos musicales allá por el 2013, vuelve la cumbia de aquella época. A siete años de su salida, se confirmó el regreso de Camila Rajchman, la cantante original de la banda uruguaya. Sin embargo, solo será una participación especial, ya que junto a Fer Vázquez grabaron la canción “Cumbia cheta”, una gran apuesta que intentarán transformar en el hit del verano 2024.

“El primer tema del álbum tiene una invitada muy especial”, expresó el músico a través de sus redes sociales, mientras que ella añadió: “La verdadera cumbia cheta. Es tan lindo saber que tengo gente cerca que se emociona por verme feliz, por verme una vez más ir tras un sueño, que me ayuda a no bajar los brazos y confiar en mí”.

La publicación del adelanto de esta nueva canción, tal como era de esperarse, se llenó de miles de comentarios de los fans que se emocionaron por esta noticia. “De fiesta, literal”, “Vamos este dúo”, “Volvió el verano” y “Lo estábamos esperando todos”, fueron algunos de los tantos mensajes de los usuarios. ¿Cuándo saldrá el tema? El miércoles 22 de noviembre, a través de todas las plataformas digitales.

“Si seguía me hubiese ido de otra forma que no iba a estar buena. Me fui feliz. Podría haber sido mejor, obvio. Pero le tengo mucho cariño a esa etapa vivida. Hace mucho tiempo que no hablo con Fernando Vázquez, tuvimos muchas idas y vueltas. Siempre digo que Rombai fue la gran oportunidad de mi vida. Me ayudó a pararme desde un lugar de ‘sí, puedo. Me dejo de castigar para salir adelante y ser feliz’. Lo previo fue muy duro, pero me hice fuerte para lo que se vendría, aunque nunca me imaginé ese furor”, sostuvo la uruguaya.

“Después de tanto pedirlo, hicieron posible este suceso”, dijo la presentadora de Weno qué pasó en las historias de Instagram. “Cumbia cheta, sí señor. Vayan a enloquecer”, escribió Cami. Luego, la comunicadora compartió una captura de pantalla de una videollamada con el músico y agradeció a sus fans que la apoyaron en su carrera musical.