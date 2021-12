Vuelve Mionca: del 7 al 9 de enero en el tradicional Parque del Sierras Hotel

Este verano regresa el festival Mionca al Parque del Sierras Hotel de Alta Gracia, desde el viernes 7 al domingo 9 de enero a partir de las 18:00 con entrada gratuita.

En su edición 2022, todo está pensado para recibir a más de 50 mil visitantes con un predio ampliado y variada propuesta de música en vivo, gastronomía, arte y recreación.

Se podrá disfrutar de diversas alternativas en los más de 30 foodtrucks que tendrán opciones vegetarianas y sin TACC, carnes, hamburguesas, cervezas artesanales, postres, helados, cócteles y cafetería.

Además, en el marco único del Parque del Sierras Hotel, habrá bandas y espectáculos en vivo como Micky Rodriguez y La Que Faltaba, Andrés Coppa, César Valdomir Blues Band, Séptimo Sello, Federico, Crewrod, Esto no es Londres, Small Jazz Band, Misty Soul Choir, Slim Dee, Cordelia Andrada Cuarteto, Last Train, Rudy, The Otros, Hipnótica, Telescopios, Sol Pereyra, la Casita del Blues, Marlene, Anastasia y cada noche un cierre distinto a cargo de las DJ Flor QM, She Teiks y Sofi Gali.

A los ya tradicionales foodtrucks y la variada oferta musical que pasa por el escenario, se suman algunas opciones novedosas para esta edición como una pista de patinaje profesional con demostración en vivo de saltos y trucos de patinadoras de Quad Skate Córdoba y actividades para los más chicos con “De Mayor a menor”, la muestra de Barrilete Museo de los Niños inspirada en la obra de Chanti.

También se podrá disfrutar de los productos de las emprendedoras cordobesas en el marco del Programa “Córdoba Emprendedora” donde se podrá encontrar una gran variedad de opciones de diseño con sello local.

Desde el viernes 7 al domingo 9 de enero a partir de las 18:00 con entrada gratuita en el Parque del Sierras Hotel. Toda la información disponible se puede consultar en redes sociales del Festival y en la página web mionca.com.ar