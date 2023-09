¿Vuelven Los Piojos?: Piti Fernández habló de su reencuentro con Ciro

Durante el pasado sábado, Ciro y Los Persas se presentaron en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, pero los fanáticos se llevaron una sorpresa durante el recital: Tras 14 años sin verse, Ciro y Piti Fernández, se reencontraron en el escenario… ¿Será el regreso de Los Piojos?

Luego de ese abrazo que se hizo esperar y tocar una seguidilla de canciones juntos, durante este lunes Piti dialogó con Bebe Contempomi en radio Mega 98.3 y en el medio de la charla, dejó la ilusión de que la banda de rock nacional volviera a reunirse: “Lo que estaba trabado, ya se destrabó”, anunció.

Sobre el génesis del encuentro dijo: “Nos fuimos a Mar del Plata, me llama Pocho (mánager de Ciro) y me dice ‘queremos que vengas a tocar Bicho de ciudad. No me imaginaba ni loco la invitación”.

“Pacífico fue más simbólico por ese riff de guitarra, que tiene que ver con Civilización”, mencionó el guitarrista haciendo referencia a la canción que tocó junto a Ciro y Los Persas.

Sobre la esperada y posible vuelta de Los Piojos, Fernández expresó sin vueltas que luego de que Ciro finalice su gira por Europa, se sentarán a hablar de lo que pasó: “Queda pendiente la cena todos juntos. Estamos los dos muy metidos en lo nuestro, pero se abrieron las puertas. Yo estoy con material nuevo, por eso voy con pie de plomo con esto”, concluyó.

Con respecto a este reencuentro, solo queda esperar para ver si hay más novedades, porque hasta el momento Ciro sólo anunció durante la noche que junto a Los Persas actuarán en el Movistar Arena el próximo 20 de diciembre.