Walter Grahovac le responde a la Nación: “Es distinto lo que pasa en Córdoba”

En el día del regreso de Juan Schiaretti a ejercer funciones como Gobernador de Córdoba tras su operación de riñón y tras estar varios días de licencia, el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Walter Grahovac, le salió al cruce al Gobierno Nacional tras las críticas en contra de la reapertura de clases presenciales en el nivel primario y en educación especial.

Alberto Fernández había manifestado que volver a las aulas es ““Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego y yo lo que lamento es que el fuego va a quemar a la gente, a los argentinos de cada uno de esos lugares”. Mientras que el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, calificó la medida de “Irresponsable, electoralista y violenta”.

Por su parte Grahovac dijo que “La mayoría de los contagios se dan fuera del colegio, por lo tanto se puede entender que la escuela es organizadora. No es lo mismo que el Amba, tenemos otra circulación. En Córdoba es distinto lo que pasa en Buenos Aires y Rosario, prefiero darle la tranquilidad a la gente de que el ministerio de Salud sigue de cerca y donde no hay condiciones no habilitamos presencialidad, donde sí hay condiciones es un pecado que los chicos asistan a clases. Prefiero no polemizar porque nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y que los servicios del Estado le lleguen a la sociedad, somos una provincia responsable, que acompaña al gobierno nacional pero representa los intereses de Córdoba y conocemos a nuestra sociedad”, cerró el Ministro de Educación en entrevista con El Doce.

Por su parte algunos líderes de la oposición a Hacemos por Córdoba, salieron a respaldar la decisión del Gobierno de la Provincia: Gregorio Hernández Maqueda y dirigentes de la Coalición Cívica-ARI sacaron un comunicado en donde respaldan “La decisión del Gobierno de Córdoba de regresar a las clases presenciales y rechazamos la pretensión del Gobierno Nacional de minar la autonomía provincial”, sentenció el comunicado del Partido de Elisa Carrió.