Willy Magia audicionó en Argentina Got Talent y deslumbró tras su acto bien cordobés

Durante este martes, Willy Magia audicionó en el programa Got Talent Argentina y deslumbró tanto al jurado como al público con su acto. El mago de 37 años cautivó a todos tras convertir el agua en fernet, con la ayuda de Lizy Tagliani (la conductora del ciclo y jurado en reemplazo de Emir Abdul).

“Vengo de Córdoba a Got Talent para cumplir un deseo de todos los argentinos: ‘Transformar el agua en fernet’”, explicó. Sin embargo, antes de empezar su truco aseguró que debía hacer un ritual y correr un riesgo, pero no iba a ser él quien lo hiciera. “Va a ser Lizy… ¿me podés acompañar?”, preguntó Willy. Mientras la comediante subía al escenario, Florencia Peña advirtió: “Nos preocupa que ya tuvimos la baja de un jurado, no queremos la baja de otro”.

El mago la hizo tomar una copa de agua y después mostró los elementos que iba a usar en el truco. Después de pedirle a la conductora que mirara hacia el techo, empezó su ‘ritual’. Vertió el contenido del vaso en un diario doblado por la mitad y al abrirlo, no cayó ni una gota de líquido. Inmediatamente, empezó a moverlo de lado a lado y comenzó a salir humo del periódico.

Finalmente, volvió a doblarlo por la mitad, agarró la copa y entre las hojas del diario salió fernet. “Lizy, quiero que pruebes que es fernet”, comentó Willy. “Ya el olor…”, comentó la conductora antes de probarlo y afirmar que se trataba de aquella bebida alcohólica.

El primer truco dejó al estudio sin palabras. Pero el show recién comenzaba. El carisma del ex abogado y el humor de la conductora fueron los condimentos perfectos para seguir con las transformaciones: el agua en vino y el sushi en asado.

“¡Te queremos en nuestros cumpleaños! No tenemos que contratar barra ni nada”, exclamó Flor Peña divertida, a lo que Abel agregó divertido: “Jesús, ¿sos vos?”. “Espero haber cumplido sus deseos y que ustedes cumplan el mío también”, comentó Willy al final de su acto.

Al momento de la votación, el jurado le dio el “Si” a Willy Magia y el cordobés continuará hacia la próxima etapa del certamen.