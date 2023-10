Y un día… Mirtha Legrand volvió a brillar en la televisión

La espera finalmente terminó y Mirtha Legrand volvió a la televisión, lugar que la diva considera como su segunda casa. Con la emoción a flor de piel, la gratitud a su público incondicional y la contención de sus afectos, la Chiqui hizo sonar su inconfundible melodía y después de un video con algunos momentos icónicos de su carrera, se encendió la luz de aire y saludó como tantas otras veces.

El programa comenzó con las siguientes palabras: “Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, sentenció para recibir la segunda gran ovación. Del otro lado de la pantalla, el público la esperaba con ansias, como lo demostraban los 8,6 puntos que marcaba el rating según la medidora Kantar/Ibope.

Luego, la conductora se refirió a los diferentes rumores que giraban en torno al cambio de emisora y el esperado regreso a la pantalla chica: “Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no… ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo”, rememoró entre risas. ”Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos”, anunció y agradeció a Adrián Suar, a Pablo Codevila, presente en el estudio, y a su nieto y productor, Nacho Viale.

Más allá de las negociaciones, Mirtha reconoció que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.

Tras los agradecimientos y mencionar que había otros programas que copiaban su formato, comenzó el momento más esperado de la noche: la cena. “Acompañan esta noche a la señora Mirtha Legrand, el señor Javier Milei y la señora Fátima Florez”. Después de la presentación oficial, la mesa mostró a la anfitriona con los invitados, revoleando las servilletas en una licencia protocolar Entonces, el candidato presidencial elogió la tonalidad del vestido de la diva: “Sigamos pintando todo de violeta, el color de La Libertad Avanza”, bromeó. Ya con la mesaza en pantalla, la Chiqui duplicó en rating a Telefe, que presentaba «Por el mundo»: 9,9 a 5,0.

En esa cena, se habló de todo. Pero en cuanto a relación al rating, mientras el programa de Mirtha se acercaba a su fin, en el de Andy iba ganando en testimonios y se acercaba a su promedio habitual por encima de los 8 puntos. Sin embargo la Chiqui mantuvo su delantera hasta el final, que casualmente, no fue con su habitual trilogía de conceptos, sino con el slogan del canal del solcito. “Prendete a la Chiqui. Prendete a El Trece”. Al menos en su estreno, el público le hizo caso.