Ya tenemos a Miss Universo 2021

La modelo mexicana, Andrea Meza , se consagró como la próxima Miss Universo 2021 y brindó un gran mensaje a su público. “Hoy en día la belleza no solo radica en cómo nos vemos. Para mi la belleza radica en nuestro espíritu, alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan nunca que alguien le diga que no tienen valor”.

Luego de varias votaciones tanto del jurado como del propio televidente, las finalistas que peleaban por la corona fueron de Mexico, India, Brasil, Peru y República Dominicana. Pasado el último desfile protagonizado con la música de Luis Fonzi, se dio a conocer que la nueva reina sería Andrea Meza.

La joven también se destacó no solo en su discurso anteriormente nombrado, sino en una de las preguntas del jurado sobre la situación de pandemia que atraviesa el mundo. “Yo habría cerrado el país mucho antes de lo que se hizo, y ahora estaría cuidando mejor a los ciudadanos, porque hemos perdido mucha gente y no podemos perder a más”- Expresó la también ingeniera en Software.

Meza se transformó en la tercera mexicana en llevarse la corona a su pais y en ser una de las mujeres con más influencia en la lucha de las mujeres ya que trabaja en el Instituto Municipal de la Mujer que tiene con objetivo acabar con la violencia de género y promover la inclusión de las mujeres en los trabajos.