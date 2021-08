En el marco de las elecciones a senadores y diputados nacionales, Alejandra Vigo y Natalia de la Sota de Hacemos por Córdoba, pasaron por los micrófonos de la 88.9 y en una entrevista abierta, hablaron de lo que significa esta “política de mujeres” y de que manera manejan el peso de los apellidos en sociedad.

“Nosotras queremos defender los derechos de los cordobeses en el Congreso. Córdoba es una Provincia de trabajadores por excelencia que siempre va para adelante y que empuja en esto del desarrollo nacional, cumple un rol importante en esto y creemos que no le vuelve de la misma manera. Es el caso del Boleto educativo por ejemplo, una herramienta que promueve la educación que necesita de los fondos nacionales para continuar, porque queremos seguir con el programa PPP, el Pila, el Por Mi y Córdoba aporta más de 3.000 dólares mensuales a nivel nacional que no le son retribuidos, necesitamos que eso se vea y que la Provincia obtenga su derecho”, inició la actual Diputada Nacional y candidata a Senadora, Alejandra Vigo.

Por su parte, Natalia de la Sota, a quien cuyo apellido ya la encasilla de un lado de esta campaña, se refirió a la importancia de que el Partido Peronista, el cual ha sido tradicional y conservador desde sus inicios, haya optado por dos mujeres como referentes de esta elección. Más allá del peso de esos apellidos.

“Yo me he criado acompañando a mi papá, esto del peso del apellido ha estado siempre y no solo por él sino porque vengo de los dos lados, mi abuelo Arturo Zanichelli también fue Gobernador de Córdoba. Pero yo le digo a las personas que se liberen de los prejuicios y que aquel que no me conoce que lo haga, quizás se sorprenda para bien”, expresó la candidata a Diputada y actual legisladora y añadió: “Y en el caso de Ale ella tiene más trayectoria política que yo en esto”, “Yo era Alejandra Vigo antes de ser la mujer de Schiaretti” añadió Vigo, quien aseguró que “son las mujeres las que le aportan una mirada distinta a la sociedad”.

Consultada por la foto junto al Presidente Alberto Fernández, la candidata a Diputada dijo que le pareció importante mantener esa reunión con quien era- en ese momento- un fuerte candidato a Presidente en el país y que, en política, eso no significa estar de un lado o del otro. “Todo el mundo me hablaba de esa foto, pero yo fui invitada a esa reunión y me pareció importantísimo ir y tener la oportunidad de hablar de Córdoba, de eso a lo que no queríamos volver más. Eso no quiere decir nada, mi papá me enseñó esto de unir puentes, el era maduro en esto y de eso se trata la politica” añadió.

Respecto a los proyectos que están en agenda de trabajo en el caso de llegar al Congreso, Vigo habló del Programa Primer Paso, la primera oportunidad de empleo de los jóvenes cordobeses. “Sueño con llevar ese proyecto al Congreso, que los jóvenes puedan participar de un Programa Federal”, concluyó.