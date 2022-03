11 días sin una gota de agua: la realidad de algunos vecinos de Villa del Prado

Hace algunas semanas desde la Comuna de Villa del Prado informaron sobre una nueva rotura del caño maestro de red de agua y, como consecuencias, familias enteras del lugar y loteros como Mitymay, La Donosa o Los Olivares estuvieron días sin el suministro. No es la primera vez que sucede y en varias oportunidades el causante ha sido atribuido a conexiones ilegales o simples actos de vandalismo.

Lo cierto es que detrás de este faltante hay un día a dia difícil y cada vez más insostenible. Y si bien dicho caño fue reparado, hay familias a las que aún no les llega «ni una gota».

«Estamos verdaderamente cansados de las promesas. Hace años que festejaban la obra de agua de Alta Gracia hacia aquí pero nosotros seguimos padeciendo la misma historia de siempre y nos siguen mintiendo en la cara», expresó molesta una vecina de la zona de «altos de Villa del Prado» en diálogo con RESUMEN. A la vez que aseguró que en su caso no posee agua desde hace 11 días.

El malestar, expresan los vecinos, se agrava a la hora de pagar por un servicio que no tienen. «En la Comuna no atienden tu reclamo o te dan esa respuesta, que el caño está roto y lo están reparando pero a la hora de pagar los impuestos te cobran el agua como si nunca se hubiera cortado. Pagamos por algo que no tenemos y que además no es apta para el consumo. Hasta cuando?», agregan.