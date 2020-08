Matías pide ayuda para regresar a su casa en Chubut

Matías es de la provincia de Chubut y hace más de 150 días que se encuentra en la ciudad de Alta Gracia. Comenzó la cuarentena y no pudo regresar a su hogar con su familia. “Vine por una cuestión de salud de un familiar y no logré volver”, comenzó relatando el joven en diálogo con RESUMEN.

Señaló además que trabaja en la construcción, allí tiene su empleo y su familia. Es padre de dos niños, uno de 6 años y otro de un año y medio. “No tengo la posibilidad de poder pagar 8 o 9 mil pesos que me piden para abordar un micro o auto compartido. Trabajo para el día a día, no se me da esa posibilidad”, sostuvo Matías.

Necesita la solidaridad de los vecinos para lograr regresar a su casa. “Si alguien va para ese lado o me pueda acercar, eso me ayuda”, expresó en su relato. Finalizó afirmando que si no logra obtener ayuda, el 15 de septiembre emprende su regreso viajando a dedo.

Para ayudar a Matías, podrán comunicarse al 3547672267.