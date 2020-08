Pablo Musse: “Después de ese domingo que no me han dejado entrar, ella bajó los brazos”

Esta mañana Pablo Musse, papá de Solange Musse, dialogó con el programa radial Todo Pasa tras el fallecimiento de su hija. Solange dejó de existir el pasado viernes después de luchar 10 años contra un cáncer de mama y luego de que a su papá no le permitan ingresar a la provincia de Córdoba cuando venía a visitarla. La familia había quedado separada geográficamente por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero Pablo había viajado desde Neuquén para acompañar a su hija con una nueva etapa del tratamiento que debía hacer.

“Van a pensar el protocolo” expresó Pablo refiriéndose a que las autoridades evaluarán la posibilidad de que los familiares se puedan despedir y agregó que eso “es lo que Solange nos había pedido, que no lo dejemos como que fue algo pasajero”.

Enfurecido y con dolor, Pablo hizo hincapié en la responsabilidad de las autoridades por no haberlo dejado encontrarse con su hija: “La gente común estamos tan aprisionados, tan pisados que no tenemos derechos y la gente de poder si lo tiene. Lo tienen para viajar, reunirse, romper los protocolos”. Musse también destacó que él no venía “de reuniones, venía a ver a mi hija. Así cómo me acompañaron hasta Neuquén, me hubieran acompañado hasta mi casa y yo estaba con mi hija”.

Pablo considera que esa hubiera sido una medida correcta, o también la de realizarle el hisopado y cumplir el aislamiento en Córdoba, donde ya se encontraba. “Después de ese domingo que no me han dejado entrar ella es como que bajó los brazos” afirmó el padre de Solange.

De las autoridades, el único que se comunicó con Musse fue el Intendente Marcos Torres, y al aire de la 88.9 le agradeció profundamente. También envió sus agradecimientos a los medios de comunicación y a los cordobeses “que lo toma como culpa propia a lo que pasó, y no tienen nada que fue porque fue decisión de un payaso”.

Finalmente, pidió: “Ojalá no haya más Solange”.