“Hay que encontrar a los responsables de los incendios y la Justicia debe ser inflexible”

Una vez más, el equipo de Todo Pasa mantuvo una entrevista exclusiva con el actual Ministro de Gobierno Provincial y ex Intendente de la ciudad, Facundo Torres Lima; y, como no pudo ser de otra manera, el tema central fueron los incendios que siguen azotando fuertemente distintos puntos de la provincia, pero el Covid y las infracciones a los protocolos establecidos sanitariamente, también fueron tema de diálogo.

“Hace algunos días se ha constituido un gabinete interministerial para estos grandes incendios que venimos teniendo en la Provincia de Córdoba, que realmente son preocupantes. El clima no está beneficiando, hace mucho calor, está muy seco y el viento es muy fuerte por lo que es muy difícil para nuestros bomberos el trabajo de campo. Lo que hace el gabinete es abordar estrategicamente la coordinación y las ayudas necesarias para que esté toda la logística predispuesta para poder batallar los incendios y una vez apagados, ayudar a la gente, a aquellos que hayan tenido perdidas materiales ya sean productores agropecuarios o personas que hayan sufrido la quemadura de sus hogares para tratar de darles una mano. Del mismo modo con los cuarteles de bomberos y los evacuados, hoy tenemos alrededor de 110 evacuados pero va variando, tuvimos muchos mas. Ese es el trabajo que encara este gabinete”, inició el mandatario.

Torres reconoció que se está trabajando al 100% para afrontar los focos y, en eso, afirmó que han tenido colaboración de la Nación: “Estamos buscando todas las formas para hacerle frente a este momento complejo que estamos viviendo. A la pandemia se le suman los incendios, desde Nación están ayudando, hoy tenemos 7 aviones hidrantes trabajando y dos helicópteros, de los cuales tres aviones y un helicóptero son de la Nación. Además tenemos gran cantidad de personal, de bomberos en el lugar, defensas civiles de las distintas localidades afectadas, se esta poniendo todo lo que hay que poner para defender las poblaciones pero es imposible pelear con el fuego en las sierras donde hay mucha temperatura con vientos arremolinados”, agregó el Ministro a la vez que sostuvo que están “rezando para que la tormenta de santa rosa llegue con agua”.

Sobre a las responsabilidades y detenciones que ya ha habido por provocar ciertos focos, Torres fue tajante: “Hoy no podría tener la certeza de cual fue el foco de inicio de este incendio tan grande que afecta a nuestras sierras. La justicia esta actuando muy fuerte porque hay que encontrar quienes fueron los culpables y ser inflexibles porque pusieron en riesgo no solo el medio ambiente sino ademas la cuantiosa suma de recursos económicos en un momento en donde estamos realmente muy complicados con respecto a lo sanitario y el tratamiento de los recursos“.

El Covid y el pico en la Provincia

“Creo que la pandemia está en su pico, la provincia tiene mas de 200 casos diarios y lamentablemente en el interior hay localidades muy afectadas. Alta Gracia todavia está controlada pero esto es cuestión de días, el hecho de que la gente termine contagiandose. Cuando esto empieza es muy difícil controlarlo por eso apelamos a la responsabilidad social que es la única manera”, opinó el Ministro quien consultado sobre los encuentros y fiestas clandestinas desbaratadas en los ultimos dias, dijo que son actos negligentes en los que es necesario apelar a la concientizacion.

¿Y los controles en las rutas?

La falta de operativos de control en las rutas viene siendo tema de debate en las ultimas semanas. Incluso, fueron varias las comunas del departamento que han decidido endurecer “sus cercos” a fines de evitar que personas que no son de la localidad ingresen a la misma. Algo que se viene evidenciando cada vez mas. Al respecto, Facundo Torres fue claro: “Hoy estamos con cercos sanitarios en los ingresos y egresos de la Provincia pero el transito interdepartamental o por ejemplo en Alta Gracia donde unas 8 o 10 mil personas van diariamente a Córdoba para trabajar, es imposible llevar un pormenorizado control en la ruta; estarian 5 o 6 horas varados en la ruta 5. Creo que la respuesta a esto es que nos cuidemos, si como familia estoy aislado, cumplo los protocolos, voy sólo una vez por semana al supermercado, la persona que viene de afuera no me puede contagiar porque no tengo contacto”.

Sobre las declaraciones de Duhalde

El ex Presidente criticó la gestión de Alberto Fernéndez y dijo que Argentina podría tener un golpe de Estado. Declaraciones que fueron muy cuestionadas.

El Ministro de Gobierno prefirió no opinar particularmente de estos dichos pero sí dejó una clara posición: “Cuando vos gobernas siempre tenes que tomar decisiones y son complicadas porque siempre vas a tener dos bibliotecas. Es algo donde siempre vamos a ver el vaso medio lleno o medio vacío”.

“Lo que veo hace bastante tiempo es a muchos políticos, en todos los estamentos, que por ahi opinan o vierten apreciaciones del todo irresponsables porque dañan la confianza de la gente, ponen en duda decisiones que por lo menos en mi Provincia se han tomado con un criterio profesional y sanitario. Hoy en día si uno fue político pero no tiene el peso de la gestión, es mucho mas fácil agarrar un micrófono y decir cosas para tener prensa y quedar como un opinador, en lugar de quizás anotarse como voluntario y ponerse a trabajar”.