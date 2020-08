Tiene 89 años y vive sumida entre el abandono y el maltrato

Al parecer, la situación de Yolanda no es nueva. Sin embargo, su condición de vida es cada vez más preocupante y por eso que Ana, su vecina, no pudo mirar al costado y decidió intervenir.

La abuela de Anisacate tiene alrededor de 89 años, esta casi ciega y vive en un total estado de abandono. Y, como si eso fuera poco, sometida al maltrato de un hijo quien tendría algunos trastornos psicológicos. RESUMEN habló con Ana, vecina de la mujer quien precisamente este domingo intentó denunciar al sujeto luego de que la amenazara de muerte pero, según dijo, no lo consiguió.

“A Yolanda la conozco desde hace muchos tiempo, siempre supimos que no vivía nada bien pero no en este estado. La ultima vez que fui a su casa no tenia agua pero si tenia luz, ahora ya no tiene luz tampoco”, contó Ana, a la vez que aseguró que reportó la situación al área de desarrollo social del Municipio de Anisacate en el mes de mayo y que lo que se consiguió al momento es que le envíen una vianda, “desde hace apenas una semana”, dijo.

La abuela tendría obra social y una pensión. Sin embargo vive en condiciones infrahumanas. “Nosotros siempre le hemos dado algo para comer, la hemos traído a casa o le llevamos a la suya. El tema es que todos los utensillos que le hemos llevado, el hijo se los lleva; entonces ella a veces tiene que comer con la mano, por eso la traigo a desayunar todas las mañanas conmigo”, explicó contungida la vecina, contando que Yolanda siempre “se vuelve rápido a su casa antes de que llegue su hijo porque la reta. Le dijo que la iba a atar si le pedía ayuda a los vecinos y ella está golpeada, no se si porque se cayó pero el otro dia se desmayó y tuvimos que llamar a emergencias”.

“Es un hombre peligroso”

Este domingo, cuando personal municipal le acercó la vianda a la abuela, la vecina se dispuso a acompañarlos y fue cuando el hijo de Yolanda “enojado porque quedó en evidencia” la habría amenazado de muerte. “Me fui inmediatamente a la comisaría y me dijeron que no había ningún sumariante para tomarme la denuncia, que ya todo se hacia por internet, lo que me pareció una barbaridad. Llamé a Alta Gracia y me contestaron los mismo; entré a la página y veo que no es así, que lo que es violencia de genero o por maltrato todavía se hace por fiscalia. Asi que no se, me volví sin hacer nada, tuve que enviar un email común a la sub comisaria, que no tengo ni idea si llega y que va a pasar con eso”, relató la mujer y agregó: “Es un hombre peligroso que anda armado y ha tenido varios inconvenientes con los vecinos. Lamentablemente nadie se quiere comprometer pero yo voy a ir con la denuncia hasta el final, por las amenazas hacia mi y el abandono de persona”, culminó.