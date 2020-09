Luego de que se conociera que el Gobierno Nacional lanzó un decreto en el que permite el acompañamiento a pacientes graves, tras el polémico caso de Solange Mussé, Pablo, papá de la joven dialogó nuevamente con la 88.9 y opinó al respecto.

“En realidad siento cierta alegría, es lo que había pedido Solange en su carta, que si no servia para nosotros, que sirva para el resto de la gente. Afortunadamente, por fin se dieron cuenta que la gente no solo moría de covid, sino que había un montón de afecciones y que los familiares tenían que estar al lado de sus seres queridos y anteriormente no se podía. Ojalá los gobernadores lo lleven a cabo, ahora cada provincia tiene que armar su protocolo, pero ojalá dios quiera que se pueda cumplir”, inició el hombre quien aún se encuentra en esta ciudad hasta tanto le entreguen los restos de su hija, los cuales, recordemos, fueron cremados.

“Todavía recibimos llamados y mensajes de familias que están en la misma situación. Ojalá todos los gobernadores tomen conciencia y saquen un protocolo, hay muchas familias en la misma situación. Seguimos trabajando con la fundación, ayudando desde lo que podemos ayudar. Estamos acá en Alta Gracia todavía, estamos viendo cuando nos dan lo restos de Solange para regresar a Neuquén, y después ver como seguimos con todo. Todavía no caemos, Solange está presente día a día no podemos creer que se haya ido. Todavía no sabemos qué hacer”, culminó.

Foto Los Primeros TV