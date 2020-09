“Las decisiones del Gobierno nacional están llegando al borde de la violación de la Constitución”

Ramón Mestre, una de las principales figuras del radicalismo en Córdoba, habló una vez más ante los micrófonos de la 88.9 y brindó un panorama general sobre el presente nacional y provincial en este marco de pandemia.

El ex Intendente de la ciudad de Córdoba, destacó los puntos en los que compartió posturas tanto con el Gobierno de Alberto Fernández y, en menor medida con Juan Schiaretti y dijo estar preocupado por temas como la inseguridad en la Provincia.

“Creo que al principio de la pandemia el Gobierno Nacional tomó decisiones acertadas, hubo algunos gestos de humildad y apertura, pero después nos cruzamos con el falso dilema de la salud versus la economía o la economía versus la salud y no solo eso, Argentina tiene una de las cuarentenas mas largas del mundo y en algún punto se vulneran libertades, derechos, así que las decisiones del gobierno están llegando al borde de la violación de la constitución y permite que los gobiernos provinciales tampoco respeten la ley máxima“, inició el ex mandatario de la capital cordobesa.

Respecto al Gobierno de Juan Schiaretti en este mismo marco, Mestre reconoció que también compartió algunas decisiones pero, a su vez, tuvo palabras bastante duras refiriéndose a la conducta un tanto ausente del gobernador para con la sociedad. “El Gobierno Provincial tomó decisiones que comparto, otras que no, nosotros hemos sido prudentes desde la oposición y hemos contribuido aportando médicos, infraestructura de los 500 comites que tiene la Provincia, hemos sido muy cautos, y resaltamos el acuerdo con relación a la deuda y toda la responsabilidad que tiene el gobierno con su negociación ante la necesidad de refinanciar, no nos olvidemos que hoy la deuda supera los los 200 mil millones de pesos y es alevoso el grado de debilidades institucionales que la pandemia le ha destapado al Gobierno Provincial”.

Mestre remarcó que más allá de las sugerencias que desde el COE se pueden realizar, es el mismo gobernador quien tiene la ultima palabra. “El COE siempre siguiere pero el responsable es Schiaretti, él debe explicarnos como va a romper con ese coctel de pobreza, falta de control violencia, inseguridad, porque gobernar es comunicar. Este Gobernador lamentablemente esta en un silencio que retumba, debe gobernar y gobernar sin dar la cara es debilitar derechos, pedimos que el de conferencias, que hable con los periodistas, no a través del marketing”.

La seguridad, un tema complejo

“Estoy sinceramente preocupado por el tema de la inseguridad. Lo vemos todos los días y el gobernador no lo puede invisibilizar, mas allá de eso si le pregunto a los oyentes de Alta Gracia si se sienten inseguros nos van a decir que tienen miedo. Esto no es una sensación, es una realidad. Tenemos un problema doble, la falta de seguridad y la negación del problema del gobierno de Córdoba, estamos en un momento critico, que muchos de ellos son perpetrados por las mismas instituciones, como fue en el caso de Blas Correa. Se que hay muchísimos policías honestos pero el que tiene que explicar esto no es solo el Ministro de seguridad sino fundamentalmente el Gobernador. Luego de lo de Blas pasó lo de Solange, nosotros necesitamos que el Gobernador trabaje en una política de seguridad, y que hable”, sentenció Mestre.