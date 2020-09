Amigos, familiares y vecinos del policía detenido pidieron su liberación

Este lunes, tal y como se había gestado a través de las redes sociales, familiares, amigos y cercanos del Sargento Barrionuevo, marcharon por las calles del centro pidiendo por su liberación.

Recordemos que el uniformado permanece detenido e imputado por el Homicidio de un presunto ladrón, hecho que ocurrió hace exactamente una semana en un procedimiento policial en Barrio Córdoba. Y, al momento, esta alojado en el Complejo carcelario EP 9 (ex UCA). (Nota relacionada)

La concentración logró sumar algo más de cien personas y comenzó en la Plaza Manuel Solares, donde desplegaron carteles y banderas con el lema de “justicia y libertad”. Luego se trasladaron hasta la Comisaría de la ciudad, el reclamo continuó en la Sede de fiscalía de calle Urquiza, para culminar en la Avenida Belgrano.

“Él estaba cumpliendo con su trabajo es por eso que pedimos su liberación, porque esto es injusto. Estamos pidiendo seguridad para esta Alta Gracia que cada vez esta más desbordada, no se puede salir del domicilio porque cuando regresas no sabes si entraron o no a tu casa”, explicó Jorge un amigo del Policía Imputado, quien se limitó a hablar de la causa manifestando estar al margen de la parte judicial.

“Sabemos que fue un accidente, como se demostró en la autopsia preliminar, donde la bala salió por adelante. Hubo forcejeo y no como dice mucha gente que lo mató por la espalda. Estaba la vida de él o del delincuente porque no es un presunto delincuente un muchacho que hacia cinco meses había salido de la cárcel. yo estoy indignado es muy amigo mio y quiero la liberación por que no se lo merece“, concluyó Jorge.

Cabe destacar que más allá de los trascendidos, el informe final de la autopsia se conocería en próximo miércoles, de acuerdo a lo que anticiparon fuentes judiciales a RESUMEN.