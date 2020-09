Cada 08 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. En diálogo con RESUMEN, Sol Clausen, fisioterapeuta desde hace 10 años, explicó como la pandemia afectó a su profesión y de qué manera continuó con su trabajo.

“Esto de la pandemia fue complicado para todos, nos tocó reinventarnos con los pacientes y no hacer consultorio. Los primeros días me tocó quedar en casa hasta que surgieron varios domicilios a los cuales no podíamos dejar de asistir”, comienza relatando la profesional.

En todo momento cumple con los protocolos, utiliza de barbijos, batas e implementa los cuidados necesarios. “Cuando nos cerraron la ciudad, tuve pacientes en Los Aromos y Despeñaderos que no podía atender así que hacíamos algunas cosa de manera virtual aunque la profesión nuestra es muy difícil de hacerla de esa manera”, sostuvo Sol.

Actualmente realiza atención en los domicilios, el rango de pacientes es muy amplio desde niños hasta adultos mayores, con todos implementa el mismo protocolo.

“Por el momento consultorio no estoy haciendo ya que no cuento con el tiempo, de paso aprovecho ese momento para quedarme en casa con mis niños, no es fácil ni para ellos ni para nosotros”, aseguró Clausen.

Además manifestó que con los pacientes que viene trabajando desde hace un tiempo, decidió ir algunos días de la semana, como una medida de protección para ella y el resto.

“La pandemia es bastante compleja, tengo amigos que estuvieron en la primera linea y fue difícil ver muchas situaciones. Pero hoy, nuestra profesión es digna de ser reconocida en esta batalla, porque al llegar el paciente, debemos estar con ellos”, finalizó Sol.