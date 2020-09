“Decidí renunciar a la presidencia de la Juventud Radical para ponerle punto final a esta situación”

Este fin de semana Gabriel Pinto, ahora ex presidente de la Juventud Radical, se vio envuelto en un nuevo escándalo tras conocerse que estuvo en otra fiesta clandestina, la cual la Policía disolvió. El joven dialogó con la 88.9 esta mañana y se defendió ante lo sucedido, además que confirmó la renuncia a la presidencia de la Juventud Radical.

“Creo que es un tema personal conmigo o una persecución porque me sacan fotos, las comparten, las publican. Creo que ya es un ensañamiento que tienen con mi persona y eso realmente produce mucho daño, y no solo a mi sino a personas que están a mi alrededor” comenzó Pinto la entrevista con el programa radial “Todo Pasa”.

“Tomé la decisión de renunciar a la presidencia de la Juventud Radical, me parece que es lo más conveniente para ponerle un punto final a esta situación que estoy viviendo” confirmó el ahora ex presidente de la Juventud Radical. El alejamiento del cargo había sido un fuerte rumor el día de ayer.

Gabriel Pinto aún no presentó la renuncia al partido, pero es algo que sucederá en el transcurso del día. En la misma línea, Gabriel expresó que él no cobra “ningún sueldo del Estado” y que no es funcionario público, por lo que su decisión es alejarse de la política y dedicarse “a la parte privada”. Además, resaltó que no recibió presión de “ninguna persona del partido”.

En una suerte de justificación por lo sucedido, el ex presidente de la Juventud Radical analizó la situación y dijo: “muchas medidas de las que se toman son irracionales. El virus se contagia en todos lados, en una farmacia, en un bar, en un supermercado. Lamentablemente es un virus que esta y va a estar por mucho tiempo”.

La fiesta clandestina, según Pinto

Según relató el joven político, desde el interior de la casa se escucharon tiros. “Ante esa situación las personas corrieron para todos lados y yo fui a una habitación. Todas las personas se resguardaban como podían” contó. Pinto llegó a la fiesta sin querer, porque inicialmente fue a llevar a una amiga. Sin embargo, allí se encontró también con otros políticos: “Había peronistas, había de todos los partidos políticos” contó.

Es por eso que Pinto siente “un ensañamiento” con su persona, ya que es al único que fotografiaron y, según su relato, al único que le dijeron “Mirá para acá, te vamos a escrachar”.

Su futuro lejos de la política

El joven altagraciense contó al aire de Todo Pasa que ya tiene un pasaje para volver a Estados Unidos, el país en el que contrajo el virus a principios de este año. Luego, irá a estudiar a Australia.