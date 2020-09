“Tenemos una reserva natural al lado de un ex basural, no dejemos que se convierta en lo mismo”

La Organización “Vecinos por la reserva El Amanecer”, solicitan una pronta solución al problema de la basura y contaminación que hay en el lugar.

En diálogo con RESUMEN, Valeria Salgado explicó que existen dos problemas de contaminación con basura; uno en la calle Catamarca, en la entrada de la Reserva donde vecinos de la ciudad tiran todo tipo de residuos desde envases hasta animales muertos. El otro inconveniente surge dentro de la Reserva, espacio que se encuentra ubicado al lado del viejo basural, cerrado en el año 2013.

“A pesar del cartel que dice, prohibido arrojar basura, lo continuarán haciendo mientras sigan viendo desde la calle la montaña de basura y escombros, porque no hay un cartel que indique que existe una Reserva”, sostuvo Valeria.

En el año 2016, ese sector del predio municipal se convirtió en un micro basural. Ese año, los vecinos no encontraron otra opción y se colocaron en la entrada del predio para no dejar pasar más basura ni contenedores a ese lugar. “De a poco se convertía en un nuevo foco de infección y daño a la salud y el ambiente. Luego del conflicto, se llegó a un acuerdo, pero no debía ingresar basura al predio”, manifestó la mujer.

Valeria señaló que en el año 2017, se crea por ordenanza la Reserva, en el predio municipal, quedando pendiente la remediación del ex basural colindante pero la ordenanza establece una zona, llamada de sacrificio, dentro de los sectores de la reserva, en la que permite la entrada de escombros pero no de otro tipo de residuos.

“De las promesas que no iba a llegar nada de basura a barrio La Perla, nos quedan las palabras. Con el descontrol en la escombrera va generándose un nuevo basural que será criadero de mosquitos en verano, con casas de vecinos a 150 metros, y que avanza hacia las zonas establecidas por ordenanza como la de Remediación y de Conservación”, manifestó Salgado.

La Reserva tiene una zona muy grande de bosque nativo, hogar de fauna silvestre. Es necesaria una especial protección por su valor ecológico y por los servicios ambientales que brinda. Un espacio de la ciudad que es considerado un pulmón verde que nos ayuda a respirar.

“Los vecinos por la Reserva de barrio La Perla, vemos la necesidad de que por lo menos se delimite la llamada zona de sacrificio ya que la escombrera, basural y autos judicializados oxidados, están avanzando a la zona de remediación. También es importante que se delimite físicamente la Reserva en su totalidad. Y algo fundamental es el control. Es imprescindible en toda reserva la presencia de un guardaparque, especialmente por la Zona de Conservación, ya que hay tala y caza de fauna autóctona. Hoy tenemos una Reserva Natural al lado de un ex basural, no dejemos que se convierta en lo mismo que se cerró al lado“, concluyó Valeria.