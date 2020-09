Alta Gracia: otro violento que va a juicio

Recientemente la fiscalía de II instrucción de la ciudad elevó a juicio la causa que tiene a un joven de 23 años de Bº Parque del Virrey, detenido e imputado por los delitos de “Amenazas”, “Lesiones leves calificadas”, “Desobediencia a orden judicial reiterada”, “Violación de domicilio” y “Violación de la cuarentena”.

El sujeto permanece detenido desde el mes de junio del corriente, aunque los hechos fueron reportados judicialmente en marzo, cuando la víctima, su ex pareja y madre de sus dos hijos, se animó a denunciarlo. La relación habría sido “buena”,- según ella misma relató- hasta antes del nacimiento del primer hijo que ambos tienen en común; luego el hombre empezó a celarla, le negaba verse con amigas y hasta le revisaba el celular. Tras el primer episodio de violencia fìsica, la joven decidió irse la casa que compartían a la vivienda de su madre pero la violencia no cesó.

De acuerdo a sus dichos la amenaza constante de su ex era “prenderle fuego la casa”. El temor radicaba en que si bien había medidas de alejamiento, por la cercanía de la casa del sujeto y la de la madre de la joven era casi imposible mantenerlas. Así mismo, y a pesar de su firme negativa de dejarlo entrar, el sujeto insistía en ingresar a la casa y llegó hasta a golpearla con su hijo en brazos.

En el mes de junio y pese a la restricción vigente, el sujeto volvió a ingresar por la fuerza a la casa de su ex pareja y nuevamente le propinó diferentes golpes. “No voy a parar hasta verte muerta y te voy a sacar a los bebes”, habrían sido las amenazas que la mujer recibió. Para ese entonces, la joven ya contaba con un botón antipánico otorgado por el Juzgado Civil con Competencia en Violencia Familiar de esta ciudad por lo que no dudó en presionarlo. Sin embargo, éste no funcionó y ella terminó llamando al 101.

La policía acudió rápidamente al inmueble y el sujeto fue detenido. Hoy a tres meses de su aprehensión, la fiscalia local ordenó que el presunto agresor- quien ante el magistrado negó todos los hechos- continué en la cárcel mientras se resuelva su situación procesal en un juicio oral.