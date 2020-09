“No hay nada más importante que mis pacientes y sus familias”

El 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo y la Psicopedagoga. Se instituyó esta fecha porque un día como hoy, en 1982 se fundó la Federación Argentina de Psicopedagogos, en una reunión convocada por el Colegio Profesional de Psicopedagogos de San Juan.

“Somos afortunados de tener una profesión tan placentera y con tanto por hacer como la nuestra”, explicó en diálogo con RESUMEN, Javier Terré, Licenciado en Psicopedagogía quién comentó de que manera tuvo que adaptar su profesión a los tiempos que nos tocan vivir.

“Desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, para nuestra profesión y nuestros pacientes fue mi difícil, un año escolar recién comenzando, pautas de trabajo y objetivos truncos y la burocracia de las obras sociales hicieron que estemos en una incertidumbre total hasta al menos la mitad de abril”, manifestó el profesional.

Además señaló que los pacientes siempre están reinventándose, y en esta oportunidad fueron ellos los que pusieron el cuerpo para salir adelante, buscando nuevas herramientas tecnológicas y estrategias para continuar con sus tratamientos, los padres siempre fueron un gran motor de este cambio.

“Desde lo laboral no fue fácil el trabajar desde casa, al igual que los docentes muchos no estábamos preparados con los recursos tecnológicos ni con las TIC para afrontar estos tiempos, ya que al principio no sabíamos por cuanto tiene seria”, contó Javier.

Por otro lado aseguró que la realidad hoy no es muy diferente, aunque poseen disposiciones que con autorización previa, dependiendo cada caso, el COE autorizaría la atención presencial, no todos los pacientes están de acuerdo, ni todos los profesionales.

“La psicopedagogía aun no esta incluida dentro de las terapias prioritarias dentro del ámbito de la salud, y por eso sufrimos tanto. Los que somos independientes tenemos que luchar día a día con las burocracias de las obras sociales y cualquier cuestión que nada tiene que ver con lo terapéutico, ya que en mi caso en particular, no hay nada más importante que mis pacientes y sus familias, y ellos fueron quienes nos han sostenido en estos meses”, finalizó el hombre.