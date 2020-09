El Presidente del Centro Vecina de barrio Parque Virrey Oeste, Luciano Amado, dialogó con la 88.9 para explicar las obras que se vienen realizando en el barrio.

En este momento se está trabajando en las obras de cloacas, aproximadamente unos 200 metros. Además se hizo entrega de los kit de semillas de la temporada primavera – verano que entregaron desde la Secretaría de Ambiente a cargo de Roberto Urreta. También un grupo de vecinos limpiaron la plaza Santa Cecilia y Moyano

“Como vecinos estamos trabajando, me saco el sombrero delante de Gerardo Collado de Ministerio Presencia, por la manera en que está llevando adelante las ollas populares. Desde la comisión del barrio le prestamos las ollas, tenemos la colaboración de los vecinos que quizás no utilizan alimentos no perecederos y nos donan. Ayer junto a una vecina llevamos donaciones al merendero “Merenguitos”, sostuvo Luciano

Afirmó también que se está trabajando mucho en el progreso del barrio y en distintas obras. “Son muchas cosas que hay que hacer en el barrio pero por el tema de la pandemia es entendible que la municipalidad frene un poco. Más adelante seguiremos pasando pedidos porque siempre hay algo para hacer”, comentó el joven.

Los mayores reclamos por parte de los vecinos se centra en el tema de seguridad, poda, luminaria y arreglo de calles.

Señaló que cuando fueron a hablar para solicitar mayor control en la zona, les dijeron que no había el personal necesario por el tema de la pandemia ya que habían derivado muchos efectivos a otras localidades.

“Estoy agradecido con el municipio porque están trabajando en los distintos barrios y en las problemáticas que les pasamos, están cumpliendo con su palabra”, finalizó Amado.